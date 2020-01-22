Радиоактивный Prius из Японии обнаружила таможня

Автомобиль с радиоактивным фоном выявлен впервые за несколько лет – Quto

Сотрудники таможни обнаружили на теплоходе, доставляющем подержанные автомобили из Японии, радиационно опасный автомобиль.

“Радиационный контроль показал, что прибывший на теплоходе в Россию автомобиль Toyota Prius Hybrid загрязнен бета-активными радионуклидами. Так как ввоз такого товара запрещен на территорию Евразийского экономического союза, владивостокские таможенники оперативно передали информацию о находке в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Радиационно опасный товар подлежит обратному вывозу в Японию”, – приводит “Интерфакс” сообщение таможни Владивостока.

По информации ведомства, что после аварии на атомной станции Фокусима-1 с апреля 2011 по июнь 2017 года было выявлено 875 подобных транспортных средств. За последние три года “фонящих” машин обнаружено не было. Однако последний случай ясно показывает, что последствия аварии до конца не устранены, подчеркивают таможенники.