Какой будет новая Skoda Fabia

Минувший 2019 год для крайне популярной в Украине марки Skoda был более чем активным: чехи показали новое поколение флагманского седана Superb, запустили продажи универсала Scala и мини-кроссовера Kamiq. Но главным событием, пожалуй, был все же дебют новой «Октавии»

По информации от AUTO.RIA, события развиваются крайне оперативно: Scala и Kamiq уже получили украинские ценники, – на очереди новая Octavia, вестей о которой придется немного подождать. Впрочем, в линейке Skoda остался еще один некогда популярный в Украине автомобиль, о котором давно не было слышно ничего по-настоящему нового.

Skoda Fabia предсказуемо попала в тень дебютировавшей «Скалы» несмотря на то, что новый универсал заметно крупнее по всем измерениям (у Skoda Fabia III Combi в рестайле 2018 года длина 4262 мм, ширина 1732 мм, высота 1467 мм, колесная база 2470 мм против габаритов Scala 4362/1793/1471/2649 мм), да и стоит заметно дороже. Активное продвижение новой модели подняло на рынке много пыли, — и она осела на скромную работящую «Фабию».

Но, похоже, ненадолго: по информации, которую раздобыли в головном офисе чешской компании, Auto.cz, Skoda Fabia IV выйдет на рынок в 2021 году. Это значит, что первое официальное явление «Фабии» народу произойдет уже в 2020-м. Тем более, что глава совета директоров Skoda Бернхард Майер нахваливал предсерийный прототип хэтчбека еще в прошлом году, – и говорил, что с нетерпением ожидает ее презентации.

Для украинского рынка Fabia всегда была важной. Вопрос лишь в том, останется ли она по-настоящему доступной, став такой же современной, как и ее старшие братья и сестры по модельному ряду. Давайте разберемся, что известно о новой «Фабии» сейчас?

Несколько слов о внешности на фото: перед вами, к сожалению, не официальные картинки, а «фоторобот»: эти изображения нарисованы дизайнером Auto.cz со слов человека, видевшего утвержденный полноразмерный макет новой «Фабии». Как несложно заметить, Fabia, с ее гранеными «односоставными» светодиодными фарами, массивной выпуклой решеткой радиатора, надписью Skoda вместо круглого шильдика на корме и характерной задней светотехникой, пойдет по следам новых «Скалы» и «Октавии».

«Засвеченных» идей организации интерьера хэтчбека пока нет, – как и подтверждения тому, что в следующем поколении Fabia сохранит кузов универсал (Combi). С оглядкой на стремление брендов Volkswagen Group к унификации можно предположить, что передняя панель и рабочее место водителя будут организованы примерно так же, как и в новых моделях Scala и Kamiq. Только материалы отделки все же будут попроще, а список допоборудования — поскромнее.

С точки зрения техники, главная новость заключается в том, что «Фабия» четвертого поколения наконец перейдет с ветхозаветной «тележки» PQ26 на модульную платформу MQB A0, на которой построены актуальные Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. Следовательно, основой линейки силовых агрегатов станет 1,0-литровый бензиновый 3-цилиндровый мотор.

В настоящее время чешская марка предлагает как слабенький 60-сильный атмосферник 1,0 MPI, так и турбированные 1,0 TSI на 95, 110 и 116 л.с, которые «Фабии» придется делить со старшей моделью Scala. Достанется ли ей 150-сильный четырехцилиндровый 1,5 TSI? Едва ли: в линейке Skoda и так слишком много автомобилей с силовыми установками одинаковой мощности.

Как ни странно, наши чешские коллеги сомневаются и в перспективах установки на новую «Фабию» 116-сильного турбодизеля 1,6 TDI, доступного (по крайней мере, в украинских спецификациях) для моделей Scala и Kamiq. Вполне возможно, это издержки специфики европейского рынка, на котором экологические требования становятся все более жесткими.

Обсуждать ценообразование новой «Фабии» пока слишком рано: напомним, речь пока идет даже не о «шпионских фото», а о дизайнерском «фотороботе» хэтчбека. Напомним, что старшую «Октавию» чешские СМИ начали активно «разгонять» чуть ли не за полгода до того, как фирма опубликовала первые официальные фото.

Так что рассчитывать на презентацию Skoda Fabia IV поколения в ходе Женевского автосалона, который пройдет в первой половине марта, пожалуй, рановато. А может, в самый раз?