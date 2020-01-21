Hyundai Kona Electric установила новый рекорд Гиннесса

Hyundai Motor India, первый в Индии провайдер решений для умной мобильности и производитель первого в Индии электрического кроссовера KONA с большим запасом хода, смог установить новое достижение, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса. Hyundai KONA Electric, первый полностью построенный в Индии электрический SUV, заехал на высоту 5731 м на перевале Савула (Sawula Pass) в Тибете, с легкостью побив предыдущий рекорд электрокара, составлявший 5715,28 м

«Мы гордимся рекордом Hyundai KONA Electric, зафиксированным в Книге рекордов Гиннесса, это важное достижение для HMIL. KONA Electric произвела революцию, опровергнув различные мифы об электрокарах. Этот автомобиль — истинное воплощение стремления Hyundai быть на шаг впереди. В рамках миссии “Выбросы невозможны” (Emission Impossible Mission) KONA Electric показала свой характер, продемонстрировав безупречное поведение в самых жестких в мире условиях», — комментирует это выдающееся событие управляющий и исполнительный директор Hyundai Motor India господин Ким С С (S S Kim). «KONA Electric — это новая техноикона и явление новой реальности, поскольку это первый экологичный кроссовер с запасом хода до 452 км на одном заряде (по оценке ARAI), он повышает доверие индийских клиентов к электрической мобильности. Чтобы исключить любую неожиданность, автомобиль будет поставляться клиентам вместе с двумя зарядными устройствами — портативным и стационарным настенным. Дополнительно в избранных городах (Дели, Мумбаи, Бангалор и Ченнай) будет организован специальный парк KONA Electric, оснащенный дополнительным оборудованием для экстренной подзарядки клиентских автомобилей в случае необходимости. Для уверенности владельцев все дилерские центры, осуществляющие продажи Hyundai KONA Electric, оборудованы стационарными зарядными устройствами мощностью 7,2 кВт для подзарядки электрических кроссоверов», — добавил он. «Новый рекорд зафиксирован в категории “Наибольшая высота, достигнутая электрокаром”. Мне бы хотелось поздравить Hyundai Motor India с этим достижением, которое станет новым ориентиром и уже вошло в историю», — сказал представитель Книги рекордов Гиннесса мистер Риши Нат (Rishi Nath).

Этим рекордом KONA Electric подтверждает, что электромобиль может быть надежен даже в экстремальных условиях. В ходе экспедиции KONA Electric показала себя как настоящий SUV в суровых условиях низких температур, непрекращающегося снегопада и гололеда. Электронная система курсовой устойчивости (ESC) обеспечивала KONA Electric отличную управляемость при любых состояниях дорожного покрытия. Технологии, идущие рука об руку с динамикой, позволили этой экологичной модели стать первым электромобилем, поднявшимся на рекордную высоту.

На протяжении всего пути KONA Electric подзаряжали при помощи удобного портативного зарядного устройства. Ночью автомобиль заряжался с помощью стандартного переносного устройства, которое поставляется вместе с автомобилем. В ходе заезда на вершину никаких проблем не было выявлено. На спуске система интеллектуальной регенерации энергии в автомобиле помогала пополнять запас хода.

Это достижение олицетворяет мощь и уверенность в возможностях KONA EV противостоять экстремальным погодным и географическим условиям.

Для полного спокойствия клиентов на KONA Electric будет распространяться 3-летняя гарантия без ограничения пробега вместе с 8-летней гарантией (или 160 000 км) на высоковольтную батарею.