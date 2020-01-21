Hyundai Kona Electric установила новый рекорд Гиннесса

Hyundai Kona Electric установила новый рекорд Гиннесса
21 января 09:11 2020

Hyundai Motor India, первый в Индии провайдер решений для умной мобильности и производитель первого в Индии электрического кроссовера KONA с большим запасом хода, смог установить новое достижение, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса. Hyundai KONA Electric, первый полностью построенный в Индии электрический SUV, заехал на высоту 5731 м на перевале Савула (Sawula Pass) в Тибете, с легкостью побив предыдущий рекорд электрокара, составлявший 5715,28 м

«Мы гордимся рекордом Hyundai KONA Electric, зафиксированным в Книге рекордов Гиннесса, это важное достижение для HMIL. KONA Electric произвела революцию, опровергнув различные мифы об электрокарах. Этот автомобиль — истинное воплощение стремления Hyundai быть на шаг впереди. В рамках миссии “Выбросы невозможны” (Emission Impossible Mission) KONA Electric показала свой характер, продемонстрировав безупречное поведение в самых жестких в мире условиях», — комментирует это выдающееся событие управляющий и исполнительный директор Hyundai Motor India господин Ким С С (S S Kim).

«KONA Electric — это новая техноикона и явление новой реальности, поскольку это первый экологичный кроссовер с запасом хода до 452 км на одном заряде (по оценке ARAI), он повышает доверие индийских клиентов к электрической мобильности. Чтобы исключить любую неожиданность, автомобиль будет поставляться клиентам вместе с двумя зарядными устройствами — портативным и стационарным настенным. Дополнительно в избранных городах (Дели, Мумбаи, Бангалор и Ченнай) будет организован специальный парк KONA Electric, оснащенный дополнительным оборудованием для экстренной подзарядки клиентских автомобилей в случае необходимости. Для уверенности владельцев все дилерские центры, осуществляющие продажи Hyundai KONA Electric, оборудованы стационарными зарядными устройствами мощностью 7,2 кВт для подзарядки электрических кроссоверов», — добавил он.

«Новый рекорд зафиксирован в категории “Наибольшая высота, достигнутая электрокаром”. Мне бы хотелось поздравить Hyundai Motor India с этим достижением, которое станет новым ориентиром и уже вошло в историю», — сказал представитель Книги рекордов Гиннесса мистер Риши Нат (Rishi Nath).

Этим рекордом KONA Electric подтверждает, что электромобиль может быть надежен даже в экстремальных условиях. В ходе экспедиции KONA Electric показала себя как настоящий SUV в суровых условиях низких температур, непрекращающегося снегопада и гололеда. Электронная система курсовой устойчивости (ESC) обеспечивала KONA Electric отличную управляемость при любых состояниях дорожного покрытия. Технологии, идущие рука об руку с динамикой, позволили этой экологичной модели стать первым электромобилем, поднявшимся на рекордную высоту.Hyundai KONA Electric установила новый рекорд Гиннесса

На протяжении всего пути KONA Electric подзаряжали при помощи удобного портативного зарядного устройства. Ночью автомобиль заряжался с помощью стандартного переносного устройства, которое поставляется вместе с автомобилем. В ходе заезда на вершину никаких проблем не было выявлено. На спуске система интеллектуальной регенерации энергии в автомобиле помогала пополнять запас хода.

Это достижение олицетворяет мощь и уверенность в возможностях KONA EV противостоять экстремальным погодным и географическим условиям.

Для полного спокойствия клиентов на KONA Electric будет распространяться 3-летняя гарантия без ограничения пробега вместе с 8-летней гарантией (или 160 000 км) на высоковольтную батарею.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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