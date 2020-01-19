УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны

УАЗ рассказал о деталях проекта «Вагон», запущенного в 1989 году по требованию главного автотранспортного управления Минобороны. Ведущим конструктором военного бескапотника УАЗ был Александр Щербаков

Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы Ульяновского автозавода, поставленная сверху задача предполагала создание полноприводного автомобиля вагонного типа.

Первые опытные образцы УАЗ-3972, разработанные под руководством конструктора Александра Щербакова, появились в том же 1989-м, а уже в 90-м свет увидели три экземпляра военного санитарного фургона на мостах и один «гражданский» микроавтобус.

Серийной модель так и не стала, однако самые прогрессивные наработки инженеров того времени все-таки нашли применение в современных внедорожниках УАЗ.