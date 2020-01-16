Porsche представил 718 Cayman и 718 Boxster

Компания Porsche пополняет семейство среднемоторных спорткаров двумя подчеркнуто спортивными и эксклюзивными моделями: 718 Cayman GTS 4.0 и 718 Boxster GTS 4.0

Новые двухместные автомобили оснащаются четырехлитровым шестицилиндровым оппозитным двигателем мощностью 294 кВт (400 л.с.), который используется также в 718 Spyder и 718 Cayman GT4. В сочетании с механической шестиступенчатой коробкой передач и спортивной выхлопной системой он обеспечивает стремительный набор мощности и особо эмоциональные ощущения от вождения. На разгон с места до 100 км/ч у обеих моделей уходит 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 293 км/ч. Благодаря серийной спортивной подвеске Porsche Active Suspension Management (PASM) с занижением кузова на 20 миллиметров, а также системе Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала новое поколение GTS предлагает широчайший диапазон настроек от подчеркнуто спортивной до комфортной для ежедневного использоваться. Серийный пакет Sport Chrono с усовершенствованным приложением Porsche Track Precision усиливает спортивный характер среднемоторных спорткаров. Контрастные черные элементы в оформлении кузова и салона и темная отделка Alcantara® расставляют типичные для GTS акценты.

В России 718 Cayman GTS 4.0 предлагается по цене 5 867 000 рублей с НДС, 718 Boxster GTS 4.0 стоит 5 938 000 рублей с НДС. Обе модели в России поступают в продажу с конца апреля 2020 года.

Мощный четырехлитровый двигатель, как в 718 Spyder и 718 Cayman GT4, отличается исключительной экономичностью. Кроме адаптивной системы управления цилиндрами, которая при небольшой нагрузке попеременно отключает впрыск в одном из двух рядов цилиндров, этому способствуют также система непосредственного впрыска топлива с пьезофорсунками и регулируемая система впуска. Кроме того, двигатель GTS впечатляет исключительной приемистостью и невероятным запасом мощности. Благодаря способности к быстрому набору оборотов (максимально до 7800 об/мин) и спортивной выхлопной системе с управляемыми заслонками, которая входит в базовую комплектацию, создается неповторимый раскатистый звук шестицилиндрового оппозитного двигателя. Спортивную выхлопную систему с интегрированным сажевым фильтром и разнесенными по бокам кузова патрубками модели 718 GTS 4.0 получили от 718 Spyder и 718 Cayman GT4. Благодаря седловидной форме глушителя остается больше места для нижней части заднего бампера, которая была разработана специально для моделей GTS и выполняется в контрастном черном цвете.

Свой вклад в высокоэмоциональные ощущения от вождения вносит и подвеска, которая обеспечивает автомобилю особо точную управляемость, динамичное прохождение поворотов и строгое следование заданной траектории. Она сочетает спортивную жесткость с комфортабельной настройкой для повседневных поездок. Система регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM) с занижением кузова на 20 миллиметров входит в базовую комплектацию. В качестве опции предлагается спортивная подвеска PASM с занижением на 10 миллиметров. Кроме того, в заводскую комплектацию включены и другие компоненты для повышения динамики, такие как система контроля курсовой устойчивости Porsche Stability Management (PSM) с отдельно подключаемым режимом PSM Sport, пакет Sport Chrono с усовершенствованным приложением Porsche Track Precision, адаптивные динамические опоры агрегатов привода Porsche Active Drivetrain Mounts (PADM) и система распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала.

Среднемоторные спорткары комплектуются 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками черного цвета с шелковистым блеском и высокоскоростными шинами размером 235/35 ZR 20 спереди и 265/35 ZR 20 сзади, перфорированными тормозными дисками и красными суппортами усиленной тормозной системы. Керамические композитные тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) можно заказать в качестве опции.

На особый спортивный статус автомобилей GTS указывают темные контрастные детали: спойлерная кромка, выполненный целиком в черном цвете воздухозаборник в переднем бампере Sport Design, стекла противотуманных фар в бампере, стекла задних фонарей и нижняя часть заднего бампера в новом дизайне.

В салоне спортивную и элегантную атмосферу создает темная Alcantara®. Она украшает центральные части серийных спортивных сидений Plus, а также обод рулевого колеса, центральную консоль, рычаг переключения передач и подлокотники на обеих дверях. В 718 Cayman GTS 4.0 она, кроме того, используется на передних дверных стойках и потолке. Дополнительные цветные акценты вносит опциональный пакет отделки салона GTS: на выбор предлагаются цвета Carmine Red и Crayon. В соответствующем цвете выполняются циферблат тахометра, ремни безопасности, вся декоративная строчка, включая вышитые эмблемы GTS на подголовниках, а также надпись Porsche на ковриках с черной окантовкой. Декоративные элементы и накладка центральной консоли выполнены из карбона.

В базовой комплектации модели 718 GTS 4.0 оснащены коммуникационной системой Porsche Communication Management (PCM) с 7-дюймовым сенсорным дисплеем с высоким разрешением, а также пакетом Sport Chrono с усовершенствованным приложением Porsche Track Precision. Заимствованная в автоспорте программа для смартфона позволяет через дисплей PCM выводить, просматривать и записывать для последующего анализа данные о движении на гоночной трассе. В качестве опций предлагаются модуль онлайн-навигации с функцией информации о дорожном движении в реальном времени, голосовое управление и Porsche Connect, а также аудиосистемы BOSE® Surround Sound и Burmester High End Surround Sound.