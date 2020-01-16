Кроссовер Geely Atlas стал самым популярным автомобилем из Китая в России в 2019 году

По итогам 2019 года, флагманский кроссовер Geely Atlas стал не только абсолютным бестселлером Geely в России, но и самой популярной и продаваемой моделью среди всех автомобилей из Китая, представленных на российском рынке. Всего за 2019 год реализовано 7536 Geely Atlas, что составляет 78,5% от общих продаж Geely за год

Кроме того, кроссовер Geely Atlas входит в число самых продаваемых моделей и на других рынках. К примеру, в Беларуси он занимает 1 место среди всех кроссоверов продающихся на рынке и 3 место по продажам среди всех новых автомобилей (3320 автомобилей).

Компания Geely демонстрировала положительную динамику на протяжении всего 2019 года: общий объем продаж Geely в 2019 году достиг 9602 единиц, что на 6250 автомобилей больше, чем в прошлом году (прирост составляет 186,5%). Не стал исключением и декабрь, в течение которого в России реализовано 1452 автомобиля. Таким образом, продажи увеличились на 127,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 639 единиц, и на 63,1% по сравнению с ноябрем 2019 года, когда было реализовано 890 единиц. Флагманский кроссовер Geely Atlas вновь стал самой продаваемой моделью бренда в России, составив 70,1% (1018 единиц) общих продаж в декабре 2019 года.

Сохранять стабильный рост продаж на протяжении целого года компании Geely позволяют высокие стандарты качества, постоянное развитие дилерской сети Geely, а также взвешенная ценовая политика. Например, компания Geely продлила срок действия специального предложения, позволяющего сэкономить до 170 000 рублей при покупке бестселлера Geely Atlas, а также Emgrand X7. Получить скидку можно, обменяв свой автомобиль по программе Trade-in на новый кроссовер Geely и оплатив при этом только разницу в стоимости между ними.

Также новые автомобили Geely можно приобрести в кредит на выгодных условиях по программе Geely Finance. Кредит выдается в рублях на срок до 7 лет, при этом минимальный первоначальный взнос составляет от 15% стоимости приобретаемого автомобиля, а минимальная ставка – от 0,01% годовых.

Помимо прочего, на все новые автомобили Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 распространяется гарантия 5 лет или до 150 000 км пробега.