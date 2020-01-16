Jaguar Land Rover представляет инновационное сиденье для автомобилей будущего

Трансформирующееся по форме сиденье использует ряд встроенных механизмов управления, которые создают постоянные микроколебания, заставляющие мозг испытывать те же ощущения, что и во время ходьбы. Система может быть индивидуально настроена под предпочтения водителя и каждого пассажира.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, свыше четверти жителей земного шара – 1,4 миллиарда человек – ведут преимущественно сидячий образ жизни, что может повлечь за собой проблемы с мышцами ног и бедер, вызывая в свою очередь боли в спине. Ослабленные мышцы также увеличивают риск получения травм в результате падения или растяжения.
Имитируя движения, совершаемые человеком при ходьбе, технология может снизить риски для здоровья, вызванные длительным нахождением в сидячем положении во время длительных поездок.
Доктор Стив Айли (Dr Steve Iley), медицинский специалист Jaguar Land Rover:
«Здоровье наших клиентов и сотрудников лежит в основе всех наших исследований и технологических разработок. Мы применяем весь инженерный опыт для разработки кресла будущего, созданного с привлечением инновационных, ранее не представленных на автомобильном рынке технологий, что позволит нам решить проблему, с которой сталкиваются люди по всему миру».
Автомобили Jaguar и Land Rover уже оснащаются новейшими эргономичными креслами с возможностью регулировки положения в разных направлениях, функциями массажа и системами климат-контроля. Доктор Айли также составил список рекомендаций по настройке положения сиденья для наиболее комфортной и правильной посадки. В видеоролике, доступном по ссылке, рекомендуется вынуть из карманов громоздкие предметы и демонстрируется правильное положение плеч, спины и таза, позволяющее уменьшить давление на различные части тела и снять напряжение.
Данное исследование является частью программы Jaguar Land Rover, направленной на улучшение самочувствия клиентов посредством внедрения технологических инноваций. Ранее компания уже предлагала решения, позволяющие бороться с укачиванием и препятствовать распространению бактерий в салоне при помощи инновационной технологии ультрафиолетового излучения, чтобы остановить распространение простуды и гриппа.
Данные проекты реализуются в контексте миссии Destination Zero, в рамках которой Jaguar Land Rover стремится сделать планету безопаснее, а окружающую среду – экологичнее. Разрабатывая инновационные технологии, компания не только создает экологически чистое будущее для клиентов и сотрудников, но и адаптирует свои продукты и сервисы под потребности быстро меняющегося мира.
C 2014 года www.amsrus.ru
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