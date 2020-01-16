Jaguar Land Rover представляет инновационное сиденье для автомобилей будущего

Компания Jaguar Land Rover разрабатывает автомобильное кресло будущего – передовую систему, которая способна улучшить самочувствие клиента путем минимизации рисков для здоровья, спровоцированных сидячим образом жизни

Трансформирующееся по форме сиденье использует ряд встроенных механизмов управления, которые создают постоянные микроколебания, заставляющие мозг испытывать те же ощущения, что и во время ходьбы. Система может быть индивидуально настроена под предпочтения водителя и каждого пассажира.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, свыше четверти жителей земного шара – 1,4 миллиарда человек – ведут преимущественно сидячий образ жизни, что может повлечь за собой проблемы с мышцами ног и бедер, вызывая в свою очередь боли в спине. Ослабленные мышцы также увеличивают риск получения травм в результате падения или растяжения.

Имитируя движения, совершаемые человеком при ходьбе, технология может снизить риски для здоровья, вызванные длительным нахождением в сидячем положении во время длительных поездок.

Доктор Стив Айли (Dr Steve Iley), медицинский специалист Jaguar Land Rover:

«Здоровье наших клиентов и сотрудников лежит в основе всех наших исследований и технологических разработок. Мы применяем весь инженерный опыт для разработки кресла будущего, созданного с привлечением инновационных, ранее не представленных на автомобильном рынке технологий, что позволит нам решить проблему, с которой сталкиваются люди по всему миру».

Автомобили Jaguar и Land Rover уже оснащаются новейшими эргономичными креслами с возможностью регулировки положения в разных направлениях, функциями массажа и системами климат-контроля. Доктор Айли также составил список рекомендаций по настройке положения сиденья для наиболее комфортной и правильной посадки. В видеоролике, доступном по ссылке, рекомендуется вынуть из карманов громоздкие предметы и демонстрируется правильное положение плеч, спины и таза, позволяющее уменьшить давление на различные части тела и снять напряжение.

Данное исследование является частью программы Jaguar Land Rover, направленной на улучшение самочувствия клиентов посредством внедрения технологических инноваций. Ранее компания уже предлагала решения, позволяющие бороться с укачиванием и препятствовать распространению бактерий в салоне при помощи инновационной технологии ультрафиолетового излучения, чтобы остановить распространение простуды и гриппа.

Данные проекты реализуются в контексте миссии Destination Zero, в рамках которой Jaguar Land Rover стремится сделать планету безопаснее, а окружающую среду – экологичнее. Разрабатывая инновационные технологии, компания не только создает экологически чистое будущее для клиентов и сотрудников, но и адаптирует свои продукты и сервисы под потребности быстро меняющегося мира.