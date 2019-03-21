В семействе моделей KIA Ceed появится стильный кроссовер

KIA Motors в скором времени представит новый кроссовер Ceed

С самого начала разработки первого семейства Ceed 15 лет назад, KIA использовала весьма свободный подход к возможным вариантам кузова этих моделей. Рассматривалось множество предложений, коллективу европейского дизайн-центра марки была предоставлена максимальная свобода в творческих изысканиях.

И вот еще одна идея получила возможность реализации: в семействе KIA Ceed появится новая модель.

Вице-президент KIA MotorsEurope по дизайну Грегори Гийом (GregoryGuillaume) комментирует: «Это новый тип кузова, другой автомобиль, который, по нашему убеждению, полностью заслуживает того, чтобы влиться в семейство Ceed. Он сыграет весьма нужную роль, поможет усилить позиции этой линейки моделей, сделает ее более яркой и привлекательной для европейских клиентов. Такого дизайна никогда прежде не было среди вариантов Ceed. Это будет еще одно великолепное подтверждение искусства KIA удивлять».

С появлением нового поколения Ceed,Ceed Sportswagon и ProCeed развитие семейства не прекратилось, и новейший его участник вновь встряхнет устоявшийся порядок. Кроссовер Ceed будет представлен и получит свое официальное название уже в 2019 году.