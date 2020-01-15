Volkswagen увеличил продажи в 2019 году

Марка Volkswagen стабильно демонстрирует высокие результаты продаж. За весь 2019 год продажи марки Volkswagen достигли 104.386 автомобилей

Доля марки на российском рынке в 2019 году составила 6.4%. Продажи Touareg выросли на 23%, продажи Tiguan – на 11.6%.

Традиционные лидеры продаж 2019 года – модели локального производства: Tiguan (37.432 автомобиля) и Polo (56.102 автомобиля). Отличные результаты продаж продемонстрировали и другие модели марки. Обладателями премиального внедорожника Touareg в прошлом году стали 5.779 клиентов. В 2019 году реализовано также 2.595 автомобилей Teramont.

2019 год стал успешным для марки Volkswagen и в корпоративном сегменте. Объем корпоративных продаж составил 34.668 автомобилей, доля в данном сегменте достигла 33.2%. Рост корпоративных продаж в 2019 году по сравнению с 2018 составил 8.7%. В прошлом году в сфере корпоративных продаж результат лучшего для марки Volkswagen 2013 года был превышен на 4% (+1.378 автомобилей). Корпоративные продажи седана Polo показали рекордный результат за все время присутствия модели на российском рынке и достигли показателя в 25.612 автомобилей. Продажи автомобилей в каршеринг выросли в 2 раза.

Кроме того, за 2019 год выросли показатели продаж автомобилей с пробегом Das WeltAuto: было реализовано 7.516 автомобилей, что превышает показатели 2018 года на 27%.

В 2019 году марка Volkswagen представила в России новые комплектации почти для всего модельного ряда: версии All Inclusive, Connect, Winter Edition для модели Tiguan; исполнения Connect, Football Edition, Select – для Polo; модификации Exclusive, Business – для премиального внедорожника Touareg и комплектация Business Edition для седана Passat.

Прошлый год также был отмечен стартом сотрудничества марок Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили с Российским футбольным союзом. В рамках партнерства Volkswagen стал официальным автомобилем Сборной России по футболу, а тренерскому штабу команды было передано 10 автомобилей, среди которых модели Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan.

Результаты продаж декабря 2019

В декабре 2019 года клиентам было передано 9.785 автомобилей, а доля рынка марки в России достигла 6%.

Существенное количество клиентов продолжает делать выбор в пользу моделей сегмента SUV. В декабре было реализовано 4.379 автомобилей Tiguan, что является лучшим показателем с начала продаж модели и превышает результат аналогичного периода 2018 года на 21.6%. Кроме того, рекордный результат показал Touareg: в декабре 710 покупателей сделали выбор в пользу этой модели. Более того, 264 клиента стали обладателями модели Teramont. Среди бестселлеров традиционно удерживает позицию седан Volkswagen Polo: в декабре клиентам было передано 4.306 автомобилей.

В рамках программы послегарантийной поддержки автомобилей с пробегом Das WeltAuto в декабре 2019 года было реализовано 1.195 автомобилей, что превышает результат аналогичного периода 2018 года на 67%.