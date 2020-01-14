В 2019 году Bentley увеличила продажи в России и в мире

Продажи Bentley Motors в 2019 году выросли на 5% благодаря выходу на рынок новых моделей, которые привлекли большое количество клиентов по всему миру

Всего маркой Bentley в мире было реализовано 11 006 автомобилей. Продажи превышают отметку в 10 000 единиц уже седьмой год подряд.

В России марка Bentley демонстрирует стабильный рост, продавая более трехсот автомобилей ежегодно. В 2019 году компания передала российским клиентам 341 автомобиль, что демонстрирует рост продаж в стране на 9% по сравнению с результатом предыдущего года (в 2018 году – 312 автомобилей).

Глава марки Bentley в России Кристиан Шлик отмечает:

«Продажи Bentley Motors на российском рынке демонстрируют уверенный продолжительный рост. Мы достигли этого результата благодаря нашим бизнес-партнерам и дилерской сети, которая предоставляет клиентам сервис высочайшего уровня и сегодня насчитывает уже 7 шоу-румов: 3 – в Москве, по одному – в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге. Портфолио марки представлено в регионе всей модельной линейкой – легендарным купе Continental GT и кабриолетом Continental GTC, внедорожником Bentayga, новым роскошным и спортивным седаном Flying Spur и флагманским лимузином Mulsanne. Мы с уверенностью смотрим в будущее и уже во втором квартале 2020 года первым клиентам будут переданы новые Continental GT V8 и Flying Spur».

Глобальный стабильный успех компании обеспечили впечатляющие новинки, а также увеличение выпуска популярных моделей – Continental GT W12 и Bentayga V8. В России основными драйверами роста стали купе Continental GT и кабриолет GTC с двигателем W12, а также линейка роскошных внедорожников Bentayga. Высоким интересом также пользуются лимитированные версии моделей и ограниченные серии от ателье индивидуализации Mulliner.

Наиболее востребованной моделью марки в 2019 году стал Bentley Continental GT – самый совершенный в мире автомобиль класса Gran Turismo: мировые продажи модели по сравнению с предыдущим годом выросли на 54%. Продажи Bentayga в мире также увеличились на 18%.

Председатель совета директоров и генеральный директор Bentley Motors Эдриан Холлмарк отметил:

«2019 год стал поистине знаковым для Bentley по многим причинам. Уже в четвертый раз за нашу вековую историю мы передали клиентам более 11 000 автомобилей, при этом наши розничные продажи превышают отметку в 10 000 единиц уже седьмой год подряд. Этот результат был обусловлен высоким спросом во всех регионах, успешным запуском Continental GT Convertible, а также выпуском пяти серийных и лимитированных моделей в течение года. Примечательно, что мы достигли этого практически без участия Flying Spur, продажи которого традиционно составляли 20% от годового объема. Этот результат гарантирует возврат Bentley к прибыльности, демонстрирует успешную реализацию нашей новой стратегии продаж и свидетельствует о впечатляющем потенциале Bentley в 2020 году и в следующем столетии истории нашей марки».

Компания Bentley завершила 2019 год с 238 официальными дилерами в 68 странах мира, что является рекордным показателем. Европейские подразделения, согласно данным на конец года, передали клиентам 2670 автомобилей, превысив результат за 2018 год (2536 автомобилей) на 5%. Кроме того, продажи в Европе составили 24% от мировых поставок. В Великобритании, на родине Bentley, компания продолжает демонстрировать высокие показатели, достигнув отметки в 1492 переданных автомобиля. Это на 10% больше, чем в предыдущем году.

В связи с вступлением Bentley во второе столетие своей истории и недавним запуском нового Flying Spur, 2020 год обещает стать еще одним знаковым годом для марки и ее клиентов.