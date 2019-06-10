Автотюнеры из Австралии создали комфортабельный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter является одним из самых универсальных фургонов. Тюнеры из австралийского ателье Trakka создали на его основе автодом с кухней, туалетом, спальней и двухкамерным холодильником.

Специалисты ателье Trakka из Австралии представили комфортабельный автодом, созданный на базе фургона Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения. Микроавтобус может предложить путешественникам все удобства, включая двуспальную кровать, кухню с набором бытовой техники и ванную комнату с туалетом. Вода в туалет и ванну подаётся из 140-литрового резервуара с пресной водой и сливается в 80-литровый резервуар.

Модель получила название «Jabiru Sprinter Camper Van», её также оснастили солнечной электростанцией мощностью 300 кВт для подзарядки бортовой литий-ионной батареи ёмкостью 200, А·ч, которая питает стеклокерамическую варочную панель, микроволновую печь и бойлер. Отопитель салона работает на дизельном топливе. Под капотом необычной модели находится 188-сильный турбодизель V6. За доплату предлагается установка второго кондиционера.

Одной из самых интересных решений автодома является наличие двухкамерного холодильника в салоне, причём его корпус сделан поворотным, чтобы прохладительные напитки можно было брать прямо с улицы. В качестве опции для Jabiru Sprinter Camper Van доступна и полноприводная трансмиссия. Стоимость модели в базовом оснащении начинается от 125 600 долларов. За модификацию с полным приводом 4Matic нужно доплатить ещё 14 000 долларов.

Подробнее