General Motors возродит имя Hummer для нового электрического пикапа

General Motors возродит имя Hummer для нового электрического пикапа
14 января 12:11 2020

General Motors готовится к масштабной рекламной кампании своей новой модели – полностью электрического пикапа Hummer

По информации The Wall Street Journal, официально о перезапуске легендарного американского бренда объявят в ближайшие две-три недели, а старт рекламной кампании электрического Hummer будет дан в начале февраля на площадке Hard Rock Stadium в Майами, во время Супербоула — финальной игры американского футбола. Ее лицом будет суперзвезда NBA, легенда баскетбола Леброн Джеймс – как сообщает Автоцентр.

Исходя из того, что Супербоул — одна из самых популярных телевизионных трансляций года в США, а гонорары Леброна Джеймса исчисляются десятками миллионов долларов, у GM серьезные планы относительно возрожденного Hummer. При этом выделять Hummer в отдельную марку не планируют, он останется суббрендом Hummer by GMC. По данным американских СМИ, таким образом GM рассчитывает сэкономить на восстановлении дилерской сети.

Серийное производство электропикапа наладят на заводе General Motors Детройте, на переоснащение которого концерн потратил около трех миллиардов долларов. По слухам, дебютная версия «зеленого» Hummer будет стоить около 90 тысяч долларов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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