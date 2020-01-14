Chery подвела итоги работы в России за 2019 год. Новинки 2020 года

По итогам деятельности в 2019 году рост продаж новых автомобилей марки CHERY на территории РФ составил 28% по отношению к предыдущему году. Всего через дилерскую сеть марки в России было реализовано 6358 кроссоверов серии TIGGO

Появление в модельном ряду CHERY кроссоверов Tiggo 7 и Tiggo 4 позволило компании продемонстрировать стабильный ежемесячный рост. Так, по итогам декабря, количество проданных автомобилей достигло 831 штуки, что является самым лучшим результатом за последние 5 лет. На долю моделей Tiggo 7 и Tiggo 4 в декабре пришлось 82% от всех продаж.

В 2019 году объём продаж онлайн-магазина CHERY составил 276 автомобилей, что на 12% выше показателя 2018 года. В декабре через онлайн-магазин было подано 180 заявок на бронирование кроссоверов, часть из которых конвертируется в продажи в первом квартале 2020 года.

По итогам прошлого года доля кредитных продаж по программе CHERY FINANCE составила более 40%. Драйвером роста послужила программа со сниженной процентной ставкой CHERY DIRECT, в числе востребованных также были программы «Первый автомобиль CHERY» и «Семейный автомобиль CHERY». Программа «Семейный автомобиль CHERY» продолжит свое действие и в 2020 году при финансовой поддержке дистрибьютора марки.

Следуя намеченной стратегии развития дилерской сети CHERY в России, которая заключается в открытии монобрендовых дилеров, в 2019 году было открыто 28 новых центров. Компания CHERY планирует в 2020 году сфокусироваться на открытии новых дилеров в центральном регионе РФ.

CHERY планирует в 2020 году внести изменения в текущий модельный ряд: в марте состоится старт продаж кроссовера TIGGO 8, во 2 квартале список комплектаций TIGGO 4 будет расширен до пяти, в 3 квартале ожидается появление TIGGO 7 PRO, в 4 квартале — TIGGO 2 PRO.