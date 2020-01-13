Яндекс.Драйв планирует запуститься в Европе

Российский оператор каршеринга Яндекс.Драйв планирует до конца текущего года выйти на европейский рынок

Отечественная компания надеется занять свою нишу на рынке европейского рынка краткосрочной аренда автомобилей. Ранее сразу несколько игроков рынка свернули или существенно сократили свои проекты. Об этом пишет FT со ссылкой на главу Яндекс.Драйва Антона Рязанова.

По его словам, компания планирует запустить пробный сервис с небольшим автопарком из 1000 электрокаров в одном из крупных европейских городов. В шортлист включены такие мегаполисы, как Мадрид, Копенгаген, а также еще несколько городов в Италии и Франции.

Ранее о сокращении проекта объявил сервис ShareNow – совместное предприятие Daimler и BMW. Компания свернула бизнес в Великобритании и США и ушла из множества крупных европейских городов. На этом фоне российская компания рассчитывает занять освободившийся сегмент рынка.

Каршеринг Яндекс.Драйв запустился в 2018 году и в короткий срок стал крупнейшим в России. Компания заявляет, что на данный момент с парком в 21 000 автомобилей является крупнейшей в мире.

Источник Quto.