Toyota показала Prius с обвесом, который светится изнутри

Необычный концепт-кар создали придворные тюнинг-ателье Modellista и TRD

На выставке Tokyo Auto Salon представили экстравагантный прототип Toyota Prius, доработанный стараниями двух мастерских — Modellista и Toyota Racing Development. Кузов гибрида изменили до неузнаваемости: дизайнеры скорректировали все внешние панели, добавили световых эффектов и установили низкопрофильные диски со сложным узором.

Чтобы подчеркнуть изгибы причудливого обвеса, стилисты установили на внутренних гранях диодную подсветку белого, синего и фиолетового цвета. Кроме того, в угоду образу доработали стоп-сигналы: контуры фонарей обыгрывают агрессивные черты «плавников», так что с кормы Prius Ambivalent RD PHV похож на рыбу. На концепцию биодизайна намекает и выверенная аэродинамика концепта: инженеры Toyota потрудились над обтекаемым корпусом.

Формированию агрессивного образа помогает двухцветный кузов: черная крыша, тонированные стёкла и передние фары, а также комбинированная окраска деталей в чёрно-белых тонах усиливает контраст между верхней и нижней частью корпуса. Благодаря внешней подсветке Toyota на стенде похожа на живой организм — создатели явно вдохновлялись хищными образами из дикой природы.

Техническая начинка смелого прототипа осталась прежней: под капотом гибрида 1,8-литровый безнаддувный бензиновый двигатель, которому помогает электромотор. Сзади установлена литий-ионная батарея ёмкостью 8,8 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода на электротяге до 35 километров. На крышу Toyota Prius можно установить солнечные батареи.

Разработчики «амбивалентного» концепта уверяют, что стремились превратить Prius в «ещё более привлекательный и совершенный автомобиль». Судя по реакции посетителей шоу, прототип Toyota стал самым обсуждаемым автомобилем на токийской выставке.

Источник Motor.