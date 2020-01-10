Infiniti снижает кредитные ставки в январе

Infiniti снижает кредитные ставки в январе
10 января 17:11 2020

С января 2020 года компания Infiniti объявляет о расширении специального кредитного предложения со сниженной ставкой 0,1% годовых

Теперь программа доступна для следующих автомобилей Infiniti: QX50, QX60 и QX80. Чтобы воспользоваться сниженной ставкой 0,1% годовых клиенту необходимо заключить кредитный договор по программе Infiniti Finance сроком на 2 года.

Предложение особенно актуально для клиентов, пользующихся программой Trade-in. Имеющийся автомобиль можно сдать дилеру на продажу, и полученную сумму использовать в качестве первоначального взноса.

  • Автомобиль QX50 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с комфортным ежемесячным платежом от 18 000 руб./мес.
  • Автомобиль QX60 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с комфортным ежемесячным платежом от 25 000 руб./мес.
  • Автомобиль QX80 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с комфортным ежемесячным платежом от 28 500 руб./мес.

Infiniti Finance – эксклюзивная программа кредитования Infiniti, созданная совместно с АО РН Банк. Программа направлена на предоставление высокого уровня сервиса и выгодных финансовых решений по приобретению автомобилей марки.

Программа Infiniti Invite – это специальное предложение для клиентов бренда. Возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях:

  • Платежи по программе Infiniti Invite ниже почти в два раза, чем по классическому кредиту.
  • Вы сможете выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом.
  • Вы сможете чаще обновлять автомобиль.
  • Возможность обратного выкупа дилерским центром.

Infiniti в кредит – это не только выгодно, но и очень удобно благодаря интуитивно понятному мобильному приложению Infiniti Finance. Теперь можно легко управлять кредитом с помощью смартфона и получать любую информацию в одно касание.

Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах Infiniti в России до конца января 2020 года.

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  Article "tagged" as:
Infinitiавтокредит
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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