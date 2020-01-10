Infiniti снижает кредитные ставки в январе

Теперь программа доступна для следующих автомобилей Infiniti: QX50, QX60 и QX80. Чтобы воспользоваться сниженной ставкой 0,1% годовых клиенту необходимо заключить кредитный договор по программе Infiniti Finance сроком на 2 года.
Предложение особенно актуально для клиентов, пользующихся программой Trade-in. Имеющийся автомобиль можно сдать дилеру на продажу, и полученную сумму использовать в качестве первоначального взноса.
Infiniti Finance – эксклюзивная программа кредитования Infiniti, созданная совместно с АО РН Банк. Программа направлена на предоставление высокого уровня сервиса и выгодных финансовых решений по приобретению автомобилей марки.
Программа Infiniti Invite – это специальное предложение для клиентов бренда. Возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях:
Infiniti в кредит – это не только выгодно, но и очень удобно благодаря интуитивно понятному мобильному приложению Infiniti Finance. Теперь можно легко управлять кредитом с помощью смартфона и получать любую информацию в одно касание.
Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах Infiniti в России до конца января 2020 года.
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