Infiniti снижает кредитные ставки в январе

С января 2020 года компания Infiniti объявляет о расширении специального кредитного предложения со сниженной ставкой 0,1% годовых

Теперь программа доступна для следующих автомобилей Infiniti: QX50, QX60 и QX80. Чтобы воспользоваться сниженной ставкой 0,1% годовых клиенту необходимо заключить кредитный договор по программе Infiniti Finance сроком на 2 года.

Предложение особенно актуально для клиентов, пользующихся программой Trade-in. Имеющийся автомобиль можно сдать дилеру на продажу, и полученную сумму использовать в качестве первоначального взноса.

Автомобиль QX50 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с комфортным ежемесячным платежом от 18 000 руб./мес.

Автомобиль QX60 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с комфортным ежемесячным платежом от 25 000 руб./мес.

Автомобиль QX80 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с комфортным ежемесячным платежом от 28 500 руб./мес.

Infiniti Finance – эксклюзивная программа кредитования Infiniti, созданная совместно с АО РН Банк. Программа направлена на предоставление высокого уровня сервиса и выгодных финансовых решений по приобретению автомобилей марки.

Программа Infiniti Invite – это специальное предложение для клиентов бренда. Возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях:

Платежи по программе Infiniti Invite ниже почти в два раза, чем по классическому кредиту.

Вы сможете выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом.

Вы сможете чаще обновлять автомобиль.

Возможность обратного выкупа дилерским центром.

Infiniti в кредит – это не только выгодно, но и очень удобно благодаря интуитивно понятному мобильному приложению Infiniti Finance. Теперь можно легко управлять кредитом с помощью смартфона и получать любую информацию в одно касание.

Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах Infiniti в России до конца января 2020 года.