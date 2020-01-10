Bosch и Mercedes-Benz запустили сервис беспилотного каршеринга

Bosch и Mercedes-Benz надеются, что пилотный проект по каршерингу автономных автомобилей даст дополнительные возможности для развития беспилотного вождения

Полностью автономные автомобили S-класса, оборудованные системами управления и программным обеспечением Bosch и Mercedes-Benz курсируют между западным Сан-Хосе и центром города

Со своей стороны, Bosch разрабатывает и производит компоненты для беспилотного передвижения в городе в рамках альянса с Mercedes-Benz

Платформа от Daimler Mobility AG позволяет каршеринговым сервисам органично интегрировать беспилотные автомобили в свой автопарк

Сан-Хосе предоставил свою городскую инфраструктуру для реализации пилотного проекта, чтобы повысить уровень безопасности, сократить негативное воздействие на окружающую среду и облегчить городской трафик

Bosch и Mercedes-Benz начали тестировать совместный проект для каршерингового сервиса с использованием беспилотных автомобилей S-класса. Пока услуга предоставляется на дорогах калифорнийского города Сан-Хосе в Силиконовой долине

Для безопасности на первом этапе беспилотные автомобили курсируют между западным Сан-Хосе (город в Силиконовой долине) и центром города под контролем водителя. Сервис будет доступен для некоторых групп пользователей. Забронировать поездку на автомобилях S-класса можно через разработанное Daimler Mobility AG приложение. Bosch и Mercedes-Benz надеются, что тестовый запуск услуги поможет дальнейшему развитию их автономной системы вождения SAE Level 4/5, а также интеграции беспилотных автомобилей в систему общественного транспорта и каршеринга. Подготовка к запуску сервиса Bosch и Mercedes-Benz велась с августа по ноябрь совестно с городскими властями и общественными организациями Сан-Хосе.

Партнёрство ради мобильного будущего. В середине 2017 Сан-Хосе стал первым городом в США, который привлек частные компании для проведения полевых испытаний беспилотников и анализа новых вызовов и проблем в дорожном движении. 360-градусное пространственное зондирование, на которое способны автономные автомобили, в условиях загруженного городского траффика потенциально может повысить уровень безопасности, а плавность движения беспилотников – улучшить транспортный поток.

«Мы хотим больше узнать о том, как автономные транспортные средства могут улучшить безопасность и сократить заторы, а также сделать мобильность более доступной, устойчивой и инклюзивной. Проект Bosch и Mercedes-Benz взаимосвязан с масштабными целями Сан-Хосе как «умного города» и поможет нам сформулировать принципы для работы с новыми технологиями и транспортной системе будущего», − говорит Долан Беккель, директор по гражданским инновациям и цифровой стратегии. «Если беспилотное вождение станет частью реальности, то эта технология должна быть надежной и безопасной. Для этого нам необходимо проводить такие тесты, как сейчас в Сан-Хосе», − говорит доктор Майкл Фаустен, начальник отдела инженерного управления городским автоматизированным вождением в Robert Bosch GmbH.

«Это не просто автономные транспортные средства, которые нужно проверить в работе. Сейчас нам также нужно убедиться, что беспилотники могут стать частью мозаики городской мобильности. И мы проверяем это в Сан-Хосе», – говорит доктор Уве Келлер, глава отдела автономного вождения Mercedes-Benz AG.

Основательный подход, безопасность и взаимодействие. Решения для беспилотных автомобилей Bosch и Mercedes-Benz разрабатывают уже более двух с половиной лет. Их общая цель – это система управления SAE Level 4/5. Компании не заинтересованы в прототипах, а хотят разработать готовое к применению программное обеспечение, которое можно интегрировать в любое транспортное средство. При этом они сознательно не полагаются исключительно на искусственный интеллект и проводят тестирование имитационных моделей на специально разработанных для беспилотников испытательных полигонах.

Основательный подход и безопасность являются приоритетами для Bosch и Mercedes-Benz. Их союз не ограничивается только деятельностью в США. Пока одна часть команды базируется в Саннивейле (город между Сан-Хосе и Сан-Франциско), вторая работает в Штутгарте. Они постоянно взаимодействуют и перенимают опыт друг друга. Bosch разрабатывает и производит компоненты для беспилотного вождения в городе. Mercedes-Benz готовит совместно разработанную систему вождения для интеграции в транспортное средство и обеспечивает автомобилями испытательные площадки и автопарк.

Для участия в проекте по беспилотному каршерингу Bosch и Mercedes-Benz пригласили ещё одного партнера: Daimler Mobility AG разрабатывает и испытывает платформу, которая помогает каршеринговым сервисам добавлять автомобили Mercedes-Benz в свой список услуг.