G-Energy Team: четвёртый этап – камни преткновения

Участники ралли-марафона Дакар продолжают изучать новую для себя страну – в нынешнем году ралли полностью проводится на территории Саудовской Аравии

Спецучасток четвертого этапа проходил в горном районе Вади Эд-Диса, расположенном в юго-западной провинции Табук. Вади (чаще используется вариант – «долина») находится в природном заповеднике принца Мухаммеда бин Салмана.

По словам организаторов маршрут четвертого этапа ралли-марафона Дакар представлял собой примерно равное соотношение песчаных и каменистых отрезков с гравийными секциями – лишь 14% дистанции должны были быть покрыты камнями. По факту всё оказалось именно так, только вот подобных камней многократные участники Дакара не видели за всю свою карьеру.

По мнению гонщиков, это был наиболее каменистый этап с момента старта гонки. Не дорога, а триал со вросшими в грунт камнями разных размеров – и это на протяжении 80-ти заключительных километров спецучастка. Вроде бы немного с точки зрения общей протяженности этапа, но именно этот каменистый отрезок повлиял на распределение мест в группе лидеров.

Трасса вновь пролегала на высотах от 1000 до 1400 метров от уровня моря. При взгляде на карту этапа могло показаться, что курс слишком прямой, но на самом деле это не так – навигация вновь оказалась непростой, было много параллельных дорожек, как уже случалось ранее на этой гонке.

Прошедший день вновь стал ареной острой борьбы в каждом из зачётов. При этом сразу несколько фаворитов – в зачётах внедорожников и грузовиков – в очередной раз столкнулись с проблемами.

Грузовики

Камни, камни, камни – о них сегодня на финише спецучастка говорили абсолютно все спортсмены. Последние несколько десятков километров дистанции гонщики преодолевали на скорости не более 30 км/ч – лишь бы не повредить колёса. Те, кому посчастливилось сохранить покрышки целыми, заняли на финише высокие места. Но были и те, кому не повезло – они пробивали колёса и теряли массу времени. К сожалению, по этой же причине не повезло сегодня сразу двум экипажам на грузовиках МАЗ.

Итак, в «грузовом» зачёте Дакара– очередная смена лидера. Выступающий при поддержке «Газпромнефть – смазочные материалы» экипаж команды МАЗ-СПОРТавто под управлением Сергея Вязовича сегодня проиграл своему основному оппоненту Андрею Каргинову из команды КАМАЗ-мастер 13 минут и по итогам четырёх этапов россиянин вышел в лидеры зачёта. Белорусский гонщик занимает второе место в промежуточной классификации, проигрывая лидеру около 11 минут. Третьим в генеральной классификации идёт Антон Шибалов, отстающий от Вязовича на четыре минуты.

По ходу четвертого спецучастка лидер менялся дважды. Со старта гонку возглавил Сергей Вязович, выступающий на капотном МАЗе с логотипом G-Energy на борту. Однако к середине дистанции текущего дня его опередили «камазовцы» Андрей Каргинов и Антон Шибалов.

Но затем Вязович пробил одно из колес на своем грузовике и был вынужден остановиться для его замены – это стоило белорусскому экипажу более 10 потерянных минут. Каждый прокол и последующая замена колеса на запасное – это потеря времени, поэтому на каменистых отрезках дистанции экипажи стараются сохранить резину в целости и сохранности.

Но как ни старался Сергей Вязович, избежать второго прокола ему не удалось. К счастью, прокол был «медленный» и грузовая машина сумела добраться до финиша спецучастка, используя систему подкачки воздуха в шины. При этом Вязович попутно отыграл на последних километрах дистанции четвёртого дня сразу три позиции, завершив день шестым вслед за гибридным грузовиком Герта Хузинка.

Алексей Вишневский, также представляющий команду МАЗ-СПОРТавто, завершил четвёртый этап с девятым результатом. А его товарищ по команде Александр Василевский показал сегодня 14-е время – он также пробил два колеса.

Но от проколов страдали не только гонщики белорусского коллектива. Победитель прошлогоднего Дакара Эдуард Николаев из команды КАМАЗ-мастер также пробил два колеса и его коллеге по команде Дмитрию Сотникову даже пришлось остановиться, чтобы отдать одно из запасных колёс – чтобы у Николаева оставалась хотя бы одна целая «запаска».

Что ждет участников

Пятый этап знаменует собой прохождение участниками первой трети дистанции Дакара 2020 года. 353-километровый спецучасток наконец-то уведёт гонщиков и райдеров в огромные дюны – почти половина маршрута в четверг пройдёт в песках. Впрочем, хватит также скал и камней, они послужат отличными ориентирами для штурманов, но участникам также не стоит забывать о риске прокола.