Москвичей лишили парковки у дома

В одном из ЖК на юге Москвы начались парковочные войны: вокруг многоквартирных домов установили знаки запрета остановки и стоянки, а позже туда приехали зеленые эвакуаторы и стали массово увозить автомобили

Жители одного из жилых комплексов на юге Москве жалуются на массовую эвакуацию автомобилей. Сначала вокруг домов по ул. Старокрымская, 15 и 17 и ул. Поляны, 5 установили знаки «Остановка и стоянка запрещена», а через несколько недель туда приехали зеленые эвакуаторы и экипажи ГИБДД. Такое развитие событий спровоцировало в ЖК Эталон сити парковочные войны: на более чем 2000 квартир теперь приходится порядка 60 бесплатных парковочных мест. Власти Москвы объяснили, что все знаки согласованы и посоветовали парковаться по правилам — эвакуация в этом районе продолжится, несмотря на недовольство жителей.

Autonews.ru выяснил, что ул. Старокрымская не входит в улично-дорожную сеть Москвы, поэтому процедура установки знаков здесь проще и не требует согласований с Центром организации дорожного движения (ЦОДД). Представитель МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) в свою очередь уточнил, что знаки были установлены застройщиком по решению Межведомственной комиссии после многочисленных обращений самих местных жителей.

«Знаки на этом участке установлены в целях обеспечения беспрепятственного доступа служб экстренной помощи к жилым домам. Неправильно припаркованные автомобили мешают проезду карет скорой помощи и пожарной техники. Просим автомобилистов неукоснительно следовать требованиям знаков и парковаться только в разрешенных местах», — посоветовал представитель МАДИ.

Первый заместитель главы управы района Южное Бутово В. Пласкин рассказал, что по указанному адресу ранее было организовано выездное совещание, по итогам которого действующую схему организации дорожного движения признали малоэффективной.

«В целях оптимизации пропускной способности на данной территории с застройщиком ООО Дайкар была достигнута договоренность внести изменения в систему организации дорожного движения на дворовой территории в комплексе с изменением зон свободной гостевой парковки, с учетом мнения граждан, проживающих в ЖК «Эталон Сити», — отметил Пласкин.

Сами жители комплекса считают, что в странной истории со знаками не обошлось без интересов застройщика.

«Мне кажется, здесь все очевидно. В нашем ЖК есть огромный подземный паркинг, но из-за высоких цен огромное количество мест до сих пор не раскуплено. Самые дешевые начинаются примерно от 1,4 млн рублей. То есть по большому счету нас ставят перед выбором: либо плати 1,4 млн, либо мы тебя увезем на штрафстоянку», — объяснил один из жителей.

На момент публикации на сайте застройщика в продаже было доступно 240 парковочных мест. Цены начинались от 1 389 150 руб. и доходили до 2 392 200 руб. за двойное «Семейное» место. По словам местных жителей, за сутки до начала массовой эвакуации они получили от застройщика SMS-сообщения о специальных предложениях на парковочные места — компания предлагала скидку в 100 000 руб.

«Весь абсурд заключается в том, что мы живем не в центре Москвы, где места физически для машин мало, а в Бутово — свободного пространства очень много, но парковаться негде», — удивлен житель комплекса.

Запрещающие знаки вокруг ЖК — не единственная проблема, которая волнует местных автомобилистов. Так, вокруг домов было организовано одностороннее движение, которое приводит к заторам на территории ЖК. Было направлено обращение в префектуру с предложением альтернативной схемы движения, но ответа от властей получено не было.

«В связи с введением дорожных знаков на территории ЖК Эталон-Сити, по адресам ул. Старокрымская д.15к1, ул. Старокрымская д.15к2, ул. Старокрымская д.17, ул. Поляны д.5 образовалась ситуация, в результате которой автомобильный транспорт, заехавший в ЖК и двигающийся по одностороннему движению, не может совершить второй круг без выезда на ул. Поляны и длинного разворота. Данная ситуация накладывает большие трудности при передвижении по дорогам ЖК как автомобилей жителей, так и автомобилей спец. транспорта и технического обслуживания», — было заявлено в обращении.

В декабре на похожую проблему обратил внимание телеканал «Москва 24». Жители комплекса Wellton Park не могут припарковаться в радиусе около километра от своих домов из-за запрещающих знаков. При этом, в отличие от ЖК Эталон-Сити, в Wellton Park вообще не предусмотрен подземный паркинг. Жители дежурят по ночам во дворе, предупреждая друг друга о приезде эвакуаторов — по их словам, знаки установила управляющая компания по согласованию с ГИБДД.

Парковка на придомовых территориях регламентируется не только правилами дорожного движения, но еще и санитарными нормами. Согласно последней редакции СанПиНа, автомобильная стоянка должна находиться на определенном расстоянии от жилого дома — все зависит от количества машиномест. Например, расстояние от окон до стоянки на 10 машин должно составлять не менее 10 метров, а до парковки на 300 автомобилей — не менее 50 метров. Кстати, в конце 2018 г. Верховный суд РФ и вовсе фактически запретил стоянку во дворах, сославшись на пункт 2.10 СанПиНа, где говорится о том, что на территории жилых домов вообще нельзя размещать автостоянки, кроме гостевых. Из этого постановления выходит, что оставлять машины на длительное хранение могут только гости жильцов.

В июле этого года Autonews.ru обращал внимание на то, что в московские дворы вернулись так называемые парковочные войны. Автомобилисты все чаще сталкиваются с агрессией со стороны местных жителей — это происходит в том числе из-за сложностей с поиском парковок в собственных дворах. Риск обнаружить с утра проколотые колеса или разбитое стекло есть у приехавших в гости водителей и даже у тех, кто припарковался у своего подъезда на новом незнакомом соседям автомобиле.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, комментируя проблему стоянок во дворах, пообещал, что брать за стоянку деньги власти столицы не будут.