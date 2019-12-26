Московскую копию Tesla Cybertruck решили продать за 666 тысяч рублей

Московскую копию еще не вышедшего электрического пикапа Tesla Cybertruck выставили на продажу. Внимание на объявление, появившееся на портале Авто.ру, обратил телеканал 360 в своем Telegram-канале

«Первый и самый известный в России Cybertruck от команды YouTube-канала Пушка Гараж! Машина, благодаря которой акции Tesla выросли до 420 долларов за штуку», — отметили продавцы. Они также добавили, что автомобиль не битый и отлично покрашен.

Приобрести российскую копию Tesla предлагается за 666 666 рублей.

Ранее в декабре создатель машины рассказал, что копия Cybertruck обошлась ему в 80 тысяч рублей. По его словам, основой стала подержанная «девятка» (ВАЗ-2109), над тюнингом которой в течение восьми дней работали три человека.

Копию Tesla Cybertruck впервые заметили на столичных дорогах в декабре. На кадрах машина серебристого цвета двигалась в общем транспортном потоке.

В ноябре американский предприниматель Илон Маск представил Cybertruck на презентации в Лос-Анджелесе. Максимальное расстояние, на которое хватит заряда аккумулятора машины, оценивается в 800 километров и более. Автомобиль способен разгоняться до 96 километров в час всего за 2,9 секунды.

Источник Мослента.