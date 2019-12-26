Московскую копию Tesla Cybertruck решили продать за 666 тысяч рублей

Московскую копию Tesla Cybertruck решили продать за 666 тысяч рублей
26 декабря 20:11 2019

Московскую копию еще не вышедшего электрического пикапа Tesla Cybertruck выставили на продажу. Внимание на объявление, появившееся на портале Авто.ру, обратил телеканал 360 в своем Telegram-канале

«Первый и самый известный в России Cybertruck от команды YouTube-канала Пушка Гараж! Машина, благодаря которой акции Tesla выросли до 420 долларов за штуку», — отметили продавцы. Они также добавили, что автомобиль не битый и отлично покрашен.

Приобрести российскую копию Tesla предлагается за 666 666 рублей.

Ранее в декабре создатель машины рассказал, что копия Cybertruck обошлась ему в 80 тысяч рублей. По его словам, основой стала подержанная «девятка» (ВАЗ-2109), над тюнингом которой в течение восьми дней работали три человека.

Копию Tesla Cybertruck впервые заметили на столичных дорогах в декабре. На кадрах машина серебристого цвета двигалась в общем транспортном потоке.

В ноябре американский предприниматель Илон Маск представил Cybertruck на презентации в Лос-Анджелесе. Максимальное расстояние, на которое хватит заряда аккумулятора машины, оценивается в 800 километров и более. Автомобиль способен разгоняться до 96 километров в час всего за 2,9 секунды.

Московскую копию Tesla Cybertruck решили продать за 666 тысяч рублей

Источник Мослента.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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