Московскую копию Tesla Cybertruck решили продать за 666 тысяч рублей

«Первый и самый известный в России Cybertruck от команды YouTube-канала Пушка Гараж! Машина, благодаря которой акции Tesla выросли до 420 долларов за штуку», — отметили продавцы. Они также добавили, что автомобиль не битый и отлично покрашен.
Приобрести российскую копию Tesla предлагается за 666 666 рублей.
Ранее в декабре создатель машины рассказал, что копия Cybertruck обошлась ему в 80 тысяч рублей. По его словам, основой стала подержанная «девятка» (ВАЗ-2109), над тюнингом которой в течение восьми дней работали три человека.
Копию Tesla Cybertruck впервые заметили на столичных дорогах в декабре. На кадрах машина серебристого цвета двигалась в общем транспортном потоке.
В ноябре американский предприниматель Илон Маск представил Cybertruck на презентации в Лос-Анджелесе. Максимальное расстояние, на которое хватит заряда аккумулятора машины, оценивается в 800 километров и более. Автомобиль способен разгоняться до 96 километров в час всего за 2,9 секунды.
Источник Мослента.
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