Компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 1 000 автомобилей онлайн

С момента запуска сервиса «Автомобили в наличии» компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 1 000 автомобилей в режиме онлайн

Данный результат отражает совокупное число отправленных заявок и полученных звонков, сопоставленных с данными клиента, совершившего покупку, а также количество внесенных депозитов.

Подключение дилерской сети Jaguar Land Rover к онлайн-кассам было завершено в феврале 2019 года. Зайдя в раздел «Автомобили в наличии» на официальных сайтах www.jaguar.ru и www.landrover.ru, клиенты могут внести депозит в размере 30 тысяч рублей за любой автомобиль в наличии и забронировать его на 72 часа, а затем заключить договор купли-продажи в дилерском центре и доплатить оставшуюся сумму. Если по каким-либо причинам договор не заключается, внесенные в качестве депозита средства автоматически возвращаются на счет клиента, а автомобиль становится доступен к покупке для других клиентов.

Функционал сервиса позволяет внести депозит за любой из представленных на российском рынке автомобилей Jaguar или Land Rover – в зависимости от их наличия в том или ином дилерском центре. За время функционирования сервиса «Автомобили в наличии» большая часть автомобилей была реализована онлайн в Москве. Лидером продаж среди моделей Jaguar стал кроссовер F-PACE, а наибольшей популярностью среди автомобилей Land Rover пользовался внедорожник Discovery Sport.

Компания Jaguar Land Rover прикладывает все усилия, чтобы процесс покупки автомобилей был максимально прозрачным и комфортным, внедряя новые инструменты продаж, одним из которых стал функционал внесения предоплаты по сети. С момента подключения к онлайн-кассам дилерские центры Jaguar Land Rover принимают от 2 до 4 депозитов в неделю, что наглядно демонстрирует практичность и востребованность сервиса среди клиентов.

Узнать об автомобилях, представленных в наличии в дилерских центрах Jaguar Land Rover в России, а также внести предоплату за выбранный автомобиль можно на официальных сайтах www.jaguar.ru и www.landrover.ru.