Digital елка от Hyundai в Шереметьево

Накануне новогодних праздников компания Hyundai установила в аэропорту Шереметьево digital елку. С 23 декабря 2019 года по 12 января 2020 года пассажиры аэропорта могут получить подарки с праздничного дерева

В терминале В на огромном экране транслируется изображение главного символа Нового года. Чтобы получить подарок, необходимо с помощью смартфона отсканировать QR-код и зайти на специальный сайт. Далее навести камеру телефона на одно из украшений и «снять» свой подарок с елки. Ежедневно для пользователей будет доступно более 500 цифровых призов.

Умная система проводит розыгрыш по формуле, которая учитывает количество призов, уже разыгранных в этот день, и прогнозируемое количество участников. Таким образом, в течение дня равномерно распределяются и регулируются все доступные подарки.

«Hyundai объединяет людей с помощью технологий будущего. И мы рады в канун Нового года предложить новые возможности для досуга и общения», — заявил управляющий директор Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев.

Среди возможных призов — подарочные сертификаты App Store & iTunes, Яндекс.Афиша, подписка на сериалы и фильмы Амедиатеки, а также доступ к каталогу электронных книг ЛитРес. Кроме того, для участников акции доступен цифровой контент: маски для Instagram и электронные поздравительные gif-открытки с личными пожеланиями.

Специально разработанные фильтры для Instagram помогут создать новогоднее настроение себе и друзьям. При создании фото, когда человек моргает, проявившиеся с помощью маски точки на экране смартфона «взрываются» светло-голубой вспышкой и превращаются в маленькие снежинки. Когда человек улыбается, лучи объединяются в множество маленьких новогодних елок.

Чтобы создать личное поздравление с gif-открыткой, нужно сделать селфи, набрать текст в специальном окне и ввести e-mail адресата. Открытка придет с вложением на электронную почту. Можно создавать любое количество открыток и делиться ими с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Возле экрана с цифровой елкой пассажиров будут инструктировать участники промо-команды, готовые помочь разобраться с получением подарков.