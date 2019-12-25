Названа дата начала производства рабочей машины Путина

Названа дата начала производства рабочей машины Путина
25 декабря 15:11 2019

Стали известны примерные сроки постановки на конвейер в Татарстане двух моделей — седана и кроссовера — представительского российского автобренда Aurus. Похоже, «путинмобиль» таки станет серийным – Автовзгляд

Конвейерное производство седана Aurus Senat начнется в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабуге (Татарстан) в 2021 году. Внедорожник Aurus Komendant начнут собирать там же в 2022 году, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В следующем году мы сможем произвести около 200 автомобилей — пока на площадке НАМИ. Начнем примерно с десятка цветов — среди них «латте макиато», «бархатный рубин», «красная пустыня» и другие. Далее палитра может быть серьезно расширена в рамках кастомизации»,— рассказал господин Мантуров.

По его словам, на данный момент, собрано более 600 заявок на автомобили представительского класса Aurus. Заказов на минивэн Aurus Arsenal пока немного, но когда появится спрос, начнется его серийное производство, пишет «Коммерсант».

Названа дата начала производства рабочей машины Путина

Aurus

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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