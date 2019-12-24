Первые подробности о российской версии Kia Seltos

В этой версии Seltos получит систему климат-контроля, мультимедийный комплекс с 8‑дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.
В дальнейшем на российском рынке будут предложены и другие версии Seltos: с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T‑GDI и преселективной коробкой передач 7DCT. Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом.
KIA Seltos стал качественно новым шагом в сегменте B-SUV, привнося в него яркий и смелый дизайн, стирающий границы между компактными кроссоверами и моделями более «старших» сегментов, превосходя конкурентов по простору салона, новейшим технологиям и системам безопасности. При габаритной длине 4 370 мм, передний и задний свесы Seltos не превышают 850 мм. Колесная база составляет 2 630 мм, а габаритная высота составляет 1 615 мм. Seltos выглядит более спортивно, чем многие другие компактные SUV. Первым зарубежным рынком, на котором начались продажи Seltos стал индийский, где спрос на новый кроссовер превзошел все ожидания: менее чем за 4 месяца своих клиентов нашло более 40 000 автомобилей этой модели.
На официальном канале Kia Motors Russia & CIS в Youtube состоялась премьера тизера нового компактного кроссовера Seltos. Более подробная информация о модели и комплектациях для России будет представлена ближе к дате начала продаж.
C 2014 года www.amsrus.ru
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