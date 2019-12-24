Первые подробности о российской версии Kia Seltos

KIA Motors Russia & CIS объявляет стоимость новейшего компактного кроссовера Seltos с двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором нового поколения Smartstream IVT на территории России. Комплектация Luxe с передним приводом будет доступна для приобретения по цене от 1 349 900 рублей

В этой версии Seltos получит систему климат-контроля, мультимедийный комплекс с 8‑дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

В дальнейшем на российском рынке будут предложены и другие версии Seltos: с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T‑GDI и преселективной коробкой передач 7DCT. Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом.

KIA Seltos стал качественно новым шагом в сегменте B-SUV, привнося в него яркий и смелый дизайн, стирающий границы между компактными кроссоверами и моделями более «старших» сегментов, превосходя конкурентов по простору салона, новейшим технологиям и системам безопасности. При габаритной длине 4 370 мм, передний и задний свесы Seltos не превышают 850 мм. Колесная база составляет 2 630 мм, а габаритная высота составляет 1 615 мм. Seltos выглядит более спортивно, чем многие другие компактные SUV. Первым зарубежным рынком, на котором начались продажи Seltos стал индийский, где спрос на новый кроссовер превзошел все ожидания: менее чем за 4 месяца своих клиентов нашло более 40 000 автомобилей этой модели.

На официальном канале Kia Motors Russia & CIS в Youtube состоялась премьера тизера нового компактного кроссовера Seltos. Более подробная информация о модели и комплектациях для России будет представлена ближе к дате начала продаж.