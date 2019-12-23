Lamborghini Christmas Drive: рождественское путешествие с Aventador SVJ, Huracán EVO и Urus

Путешествие началось с исторической штаб-квартиры марки Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе, откуда суперкары Aventador SVJ, Huracán Evo и Urus отправились к городку Брунико и курортному региону Кронплатц

Десять суперкаров Lamborghini прошли по крутому, но живописному горному маршруту через извилистые дороги региона Альто-Адидже и поднялись на вершину горы Кронплатц, высота которой — 2 275 метров. Суперкар Huracán EVO особенно ярко выделяется на фоне заснеженных вершин Доломитовых Альп.

Участники рождественского пробега посетили несколько итальянских компаний, которые занимаются обеспечением экологической устойчивости и активно инвестируют средства: начиная со штаб-квартиры Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе, где еще с 2015 года строго придерживаются принципа нулевого выброса углеродов, до Альто-Адидже — одного из самых благоприятных регионов Италии, если говорить о бережном отношении к окружающей среде. На вершине горы Кронплатц участники открыли для себя кулинарные изыски ресторана AlpiNN, шеф-повар которого — Норберт Нидеркофлер — обладатель трех мишленовских звезд. Кухня заведения следует принципу «зеленой философии», а шеф- повар придерживается собственной концепции «Cook the Mountain», которая подразумевает использование только местных сезонных продуктов.

Рождественское путешествие стало достойным завершением 2019 года, за который Lamborghini удалось добиться выдающихся результатов: объемы продаж, оборот и прибыль достигли самых высоких показателей за всю историю марки. В 2019 году клиентам было передано 8 000 суперкаров Lamborghini (по сравнению с 5 750 в 2018 году). Таким ростом компания обязана модели Urus, 70% покупателей которой являются новыми клиентами марки. Кроме того, Lamborghini — абсолютный лидер среди автопроизводителей в социальных сетях: за аналогичный период количество подписчиков Lamborghini в Instagram увеличилось с нескольких миллионов до 24,3 миллионов, а во всех социальных сетях по всему миру за жизнью компании следят более 38 миллионов человек. Новая высота достигнута и в мире автоспорта: марка Lamborghini стала единственной, которой удалось в 2018 и 2019 годах одержать двойную победу в гонках на выносливость «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга».