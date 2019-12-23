Большая партия тягачей Ford Trucks передана крупному перевозчику

Компания МТЭК-ЛОГИСТИК увеличила количество грузовиков Ford Trucks в своем парке до 160 единиц

Эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России компания TURBOTRUCKS (часть TH Group) провел торжественную церемонию передачи очередной партии грузовых автомобилей логистической компании МТЭК-ЛОГИСТИК.

Среди тягачей Ford Trucks 1848T, оснащенных высокопроизводительными двигателями Ecotorq (480 л.с.) и механическими коробками передач ZF оказался юбилейный сотый грузовой автомобиль Ford Trucks, поставленный перевозчику.

На церемонии передачи, в подмосковном г. Долгопрудный в дилерском центре Ford Trucks TURBOTRUCKS, присутствовали Бахадир Коч, управляющий директор Ford Trucks в России Алексей Самохин, директор по продажам Ford Trucks в России.

«Ford Trucks продолжает наращивать свое присутствие на российском рынке. Я благодарю нашего партнера, компанию МТЭК-ЛОГИСТИК за выбор Ford Trucks и доверие», – сказал Бахадир Коч.

Алексей Самохин отметил:

«Сегодня Ford Trucks передает компании МТЭК-ЛОГИСТИК крупную партию тягачей Ford Trucks 1848T. C 2018 года компания приобретает надежные тягачи Ford с двигателем мощностью 480 л.с. и механической коробкой передач, которые позволяют решать их транспортные задачи. Мы уверен, что в 2020 году наши совместные планы с МТЭК-ЛОГИСТИК будут реализованы».

Автомобильный парк компании МТЭК-ЛОГИСТИК насчитывает более 450 единиц грузовых автомобилей, а количество грузовиков Ford Trucks в нем составляет 160 единиц.