На выставке CES 2020 компания Nissan представит будущее мобильности

Представления Nissan о будущем мобильности станут реальностью на выставке электроники CES 2020, воплотившись в ряд интересных экспонатов. Это, например, концепт-кар Nissan Ariya, фургон с мороженым (созданный на базе электромобиля) и мяч для гольфа, который всегда находит лунку.
Посетив стенд Nissan, гости выставки смогут прочувствовать omotenashi – подлинное японское гостеприимство. Здесь представлены экспонаты, воздействующие на все пять человеческих чувств. Они демонстрируют, как современные технологии автомобилестроения могут облегчить повседневную жизнь и привнести в неё яркие эмоции. Вот основные разработки, показанные Nissan на CES 2020:
Выставка CES 2020 пройдет с 7 по 10 января в конференц-центре Лас-Вегаса. Экспозиция Nissan будет представлена на стенде 6306 в Северном зале.
C 2014 года www.amsrus.ru
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