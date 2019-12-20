На выставке CES 2020 компания Nissan представит будущее мобильности

На выставке CES 2020 компания Nissan представит будущее мобильности
20 декабря 15:11 2019

Узнайте, как современные автомобильные технологии – от концепт-кара Ariya с нулевым уровнем выбросов до электрофургона с мороженым или «самозакатывающегося» мяча для гольфа – обогащают повседневную жизнь яркими эмоциями

Представления Nissan о будущем мобильности станут реальностью на выставке электроники CES 2020, воплотившись в ряд интересных экспонатов. Это, например, концепт-кар Nissan Ariya, фургон с мороженым (созданный на базе электромобиля) и мяч для гольфа, который всегда находит лунку.

Посетив стенд Nissan, гости выставки смогут прочувствовать omotenashi – подлинное японское гостеприимство. Здесь представлены экспонаты, воздействующие на все пять человеческих чувств. Они демонстрируют, как современные технологии автомобилестроения могут облегчить повседневную жизнь и привнести в неё яркие эмоции. Вот основные разработки, показанные Nissan на CES 2020:

  • Концепт-кар Nissan Ariya, в котором гармонично сочетаются инновационные технологии и новая платформа для электромобилей. Североамериканский дебют концепта состоится на торговой выставке в Лас-Вегасе. Этот кроссовер с нулевым уровнем выбросов воплощает стратегию Nissan Intelligent Mobility, демонстрируя широкий спектр систем и сервисов. Всё это сулит покупателям инновационный способ вождения, устремленный в будущее, а также новый опыт владения автомобилем.
  • Замороженные сласти и десерты из «фургона мороженщика», созданного на базе электромобиля Nissan с нулевой токсичностью выбросов.
  • Мяч для гольфа, создателей которого вдохновляла передовая система помощи водителю – Nissan ProPILOT 2.0. Эта технология гарантирует, что вы каждый раз сможете загнать мяч в лунку.
  • Селфи, сделанные на скорости гоночного автомобиля Nissan Формулы Е.
  • Мета-материалы с невероятными акустическими свойствами, которые обеспечивают тишину в салоне и покой во время поездок.
  • Демонстрация новых электромобилей: Nissan Formula E и Nissan LEAF e+.

Выставка CES 2020 пройдет с 7 по 10 января в конференц-центре Лас-Вегаса. Экспозиция Nissan будет представлена на стенде 6306 в Северном зале.

На выставке CES 2020 компания Nissan представит будущее мобильности

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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