На выставке CES 2020 компания Nissan представит будущее мобильности

Узнайте, как современные автомобильные технологии – от концепт-кара Ariya с нулевым уровнем выбросов до электрофургона с мороженым или «самозакатывающегося» мяча для гольфа – обогащают повседневную жизнь яркими эмоциями

Представления Nissan о будущем мобильности станут реальностью на выставке электроники CES 2020, воплотившись в ряд интересных экспонатов. Это, например, концепт-кар Nissan Ariya, фургон с мороженым (созданный на базе электромобиля) и мяч для гольфа, который всегда находит лунку.

Посетив стенд Nissan, гости выставки смогут прочувствовать omotenashi – подлинное японское гостеприимство. Здесь представлены экспонаты, воздействующие на все пять человеческих чувств. Они демонстрируют, как современные технологии автомобилестроения могут облегчить повседневную жизнь и привнести в неё яркие эмоции. Вот основные разработки, показанные Nissan на CES 2020:

Концепт-кар Nissan Ariya, в котором гармонично сочетаются инновационные технологии и новая платформа для электромобилей. Североамериканский дебют концепта состоится на торговой выставке в Лас-Вегасе. Этот кроссовер с нулевым уровнем выбросов воплощает стратегию Nissan Intelligent Mobility, демонстрируя широкий спектр систем и сервисов. Всё это сулит покупателям инновационный способ вождения, устремленный в будущее, а также новый опыт владения автомобилем.

Замороженные сласти и десерты из «фургона мороженщика», созданного на базе электромобиля Nissan с нулевой токсичностью выбросов.

Мяч для гольфа, создателей которого вдохновляла передовая система помощи водителю – Nissan ProPILOT 2.0. Эта технология гарантирует, что вы каждый раз сможете загнать мяч в лунку.

Селфи, сделанные на скорости гоночного автомобиля Nissan Формулы Е.

Мета-материалы с невероятными акустическими свойствами, которые обеспечивают тишину в салоне и покой во время поездок.

Демонстрация новых электромобилей: Nissan Formula E и Nissan LEAF e+.

Выставка CES 2020 пройдет с 7 по 10 января в конференц-центре Лас-Вегаса. Экспозиция Nissan будет представлена на стенде 6306 в Северном зале.