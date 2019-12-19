Renault Logan в новой программе Яндекс.Такси

Стремясь укрепить свои позиции на рынке такси, Renault Россия принимает участие в новой программе Яндекс.Такси и ВТБ Лизинг для таксопарков

Для участия в программе «Мой Таксопарк» владельцы таксопарков из Москвы и регионов смогут подавать заявки в Яндекс.Такси и приобретать в лизинг Renault Logan с МКПП или АКПП по упрощенной схеме без первоначального взноса. Это позволит значительно увеличить количество автомобилей в парках, а значит, будет способствовать более быстрому развитию бизнеса. Срок договора лизинга рассчитан на период до 3 лет.

Программа учитывает особенности бизнеса такси и предполагает упрощенный пакет документов, что позволит реализовать сделку в максимально сжатые сроки. В рамках проекта предусмотрены единые комфортные условия по финансированию и страхованию заемщиков из любого региона присутствия Яндекс.Такси или ВТБ Лизинг с выгодой до 5% от лизинговой ставки.

Благодаря просторному салону, полезным опциям и системам безопасности ежедневные поездки на Renault Logan комфортны и приятны.

Сегодня Renault Россия является одним из ведущих поставщиков автомобилей для таксопарков России, и расширение сотрудничества с Яндекс.Такси позволит компании укрепить свои лидирующие позиции в этой сфере.