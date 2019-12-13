В Новосибирске открылся новый дилерский центр Fiat Professional

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Fiat Professional
13 декабря 09:11 2019

В ноябре 2019 года в Новосибирске открылся официальный дилерский центр Fiat Professional. Центр располагается на 2 этажах, имеет собственный шоурум и сервисную зону

Площадь демонстрационного зала позволила разместить такие важные для бренда автомобили, как Fiat Doblo и Ducato. Также на территории центра осуществляется продажа дополнительного оборудования для автомобилей Fiat Pro. Кроме того, к услугам гостей салона – комфортабельная зона ожидания с кафе.

Сервисная зона дилерского центра Fiat Professional оснащена всем необходимым для качественной диагностики и ремонта автомобиля. Зона оборудована компьютерной диагностикой и интерактивной приёмкой. А пропускная способность составит 150-200 автомобилей в месяц. Новый сервисный центр сможет обслуживать, как и новые, так и поддержанные автомобили. Также на территории сервисного центра располагается собственная автомобильная мойка.

Дилерский центр Fiat Professional Новосибирск

Кроме шоурума и зоны сервиса дилерский центр имеет собственный склад с автозапчастями. Таким образом, ремонт автомобилей Fiat Pro будет выполняться в кратчайшие сроки за счет экономии времени на доставку нужных компонентов. Кроме склада автозапчастей на территории ДЦ функционирует склад горюче-смазочных материалов.

А в честь открытия нового дилерского центра компания объявляет выгодную акцию на автомобили Fiat Ducato. «Итальянский трудяга» давно получил признание на российском рынке коммерческого транспорта. Владельцы бизнеса активно приобретают его для перевозки грузов и пассажиров. Именно на этот незаменимый в бизнесе автомобиль в декабре 2019 года действует специальное предложение.
Подробности можно узнать у специалистов дилерского центра.

FCA Rus выражает надежду, что данное открытие сделает автомобили Fiat Pro доступнее для владельцев бизнеса в Сибирском федеральном округе.

Новый дилерский центр Fiat Professional располагается по адресу: г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 19А.

Дилерский центр Fiat Professional Новосибирск

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AMSRUS
AMSRUS

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