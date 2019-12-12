Кадровые изменения в подразделениях дизайна Volkswagen

В высшем руководстве подразделений дизайна Volkswagen происходят кадровые изменения

C апреля 2020 года за дизайн концерна будет отвечать Клаус Бишофф (Klaus Bischoff), шеф-дизайнер марки Volkswagen Легковые автомобили. Пока он занимает обе должности. С июля 2020 года управлять дизайном марки Volkswagen Легковые автомобили будет Йозеф Кабан (Jozef Kabaň). Михаэль Мауэр (Michael Mauer), до сих пор руководивший дизайном концерна и по совместительству дизайном марки Porsche, снова сосредоточится на своих обязанностях в Porsche.

46-летний Йозеф Кабан начал свою карьеру в 1993 году в подразделении дизайна экстерьера в Volkswagen, где в процессе работы занял позицию руководителя группы. С 1998 года он параллельно руководил дизайном экстерьера в Bugatti, а в 2003 году перешел в Audi, где в 2006 году был назначен главой подразделения дизайна экстерьера в Ингольштадте. С 2008 по 2017 год Кабан отвечал за дизайн марки Škoda. В 2017 году он перешел на должность главного дизайнера в BMW, а в 2019 году занял позицию главного дизайнера в Rolls Royce.

57-летний Клаус Бишофф – дипломированный специалист в области дизайна. Он работает в концерне Volkswagen с 1989 года. Свой профессиональный путь он начал с дизайна интерьера в Вольфсбурге и в 1996 году стал руководителем подразделения дизайн-концепций. Он также занимал и другие ответственные должности – руководителя подразделения дизайна интерьера легковых автомобилей, руководителя подразделения дизайна кузова и руководителя подразделения комплексного дизайна автомобиля. Впоследствии в 2006 году на Бишоффа было возложено руководство дизайн-центром в Вольфсбурге. В 2007 году он был назначен шеф-дизайнером марки Volkswagen Легковые автомобили.



57-летний Михаэль Мауэр получил высшее образование в сфере дизайна автомобилей и в 1986 году начал работать в Mercedes-Benz, где до 2000 года занимал разные должности в области дизайна. В 2000 году он перешел на должность исполнительного директора по дизайну в Saab и с 2003 года руководил подразделением Advanced Design в General Motors Europe. С 2004 года Мауэр является главным дизайнером Porsche AG. С 2016 года он по совместительству руководил направлением дизайна концерна.