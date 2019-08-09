Весь август уникальные скидки на Subaru

Весь август в салонах официальных дилеров будут действовать специальные эксклюзивные условия на покупку новых автомобилей Subaru

Нашей компанией разработана и внедрена программа лояльности “I`m a Subarist”, участником которой автоматически становится любой, кто приобрёл автомобиль Subaru у официального дилера и обратился повторно для покупки нового Subaru с условием сдачи старого в трейд-ин. Участникам программы в зависимости от модели мы автоматически предложим выгоду от 50 000 до 100 000 рублей. Но это ещё не всё!

Наша программа трейд-ин Subaru Upgrade позволит “субаристам” получить дополнительную выгоду от 130 000 до 250 000 рублей в зависимости от выбранной модели. Прибавим к этому нашу дополнительную скидку и получим следующие цифры, которые обязательно порадуют потенциальных участников акции.

Итак, максимальная выгода при соблюдении условий участия в программе “I`m a Subarist” составит: на Subaru Forester 250 000 рублей; на Subaru Outback 400 000 рублей; на Subaru XV 230 000 рублей; на Subaru Legacy 350 000 рублей, а на Subaru WRX/STI 200 000 рублей.

Если же потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade мы предложим ему выгоду на новый Subaru, которая составит от 130 000 до 250 000 рублей. С учётом дополнительных условий, выгода при покупке Subaru Forester составит 200 000 рублей; Subaru Outback 300 000 рублей; Subaru XV 180 000 рублей; Subaru Legacy 300 000 рублей; Subaru WRX/STI 150 000 рублей.