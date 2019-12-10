Suzuki предложит российским клиентам новый компактный кроссовер

Судя по числу лайков, россиянам кросс Ignis вполне может понравиться. Есть и те, кто считает, что автомобиль смотрится «женским», однако многие интернет пользователи подчеркивают, что успех подобного авто будет зависеть от его стоимости. Помимо этого большинство просит вернуть на российский рынок компактный Swift и Grand Vitara.
Третья генерация модели в Европе предлагается с 2016 года. Автомобиль оснащается 1,2-литровой «четвёркой» производительностью 90 л.с. Вместе с мотором работает 5-скоростная МКПП. В Германии кроссовер стоит от 12 740 евро (приблизительно 896 тыс. рублей).
«В настоящее время модельная линейка Suzuki в России представлена кроссами Vitara и SX4 и рамным внедорожником Jimny.»
Также ранее корпорация Suzuki повысила стоимость нового внедорожника Jimny. Так, цены увеличились на 30 000 рублей. Об этом специалисты узнали в ходе мониторинга рынка России в ноябре.
Источник CarsWeek.
C 2014 года www.amsrus.ru
А Vitara и SX4 это типа “крупные”!? 😬
Dmitry Matveev массивные! 😁
У дочки Свифт, все хорошо но низкий, такая жужалка была бы в самый раз…)))
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