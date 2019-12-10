Suzuki предложит российским клиентам новый компактный кроссовер

Suzuki предложит российским клиентам новый компактный кроссовер
Декабрь 10 13:11 2019

Российское председательство Suzuki начало рекламную кампанию для небольшого кроссовера Ignis, который должен появиться в продаже в следующем году. Японская марка на своих страницах в соцсетях уже стала выяснять мнение россиян о новой модели

Судя по числу лайков, россиянам кросс Ignis вполне может понравиться. Есть и те, кто считает, что автомобиль смотрится «женским», однако многие интернет пользователи подчеркивают, что успех подобного авто будет зависеть от его стоимости. Помимо этого большинство просит вернуть на российский рынок компактный Swift и Grand Vitara.

Третья генерация модели в Европе предлагается с 2016 года. Автомобиль оснащается 1,2-литровой «четвёркой» производительностью 90 л.с. Вместе с мотором работает 5-скоростная МКПП. В Германии кроссовер стоит от 12 740 евро (приблизительно 896 тыс. рублей).

«В настоящее время модельная линейка Suzuki в России представлена кроссами Vitara и SX4 и рамным внедорожником Jimny.»

Также ранее корпорация Suzuki повысила стоимость нового внедорожника Jimny. Так, цены увеличились на 30 000 рублей. Об этом специалисты узнали в ходе мониторинга рынка России в ноябре.

Suzuki Ignis

Источник CarsWeek.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Dmitry Matveev
    Декабрь 10, 13:22 #1 Dmitry Matveev

    А Vitara и SX4 это типа “крупные”!? 😬

  2. Виктор Шурухин
    Декабрь 10, 14:20 #2 Виктор Шурухин

    У дочки Свифт, все хорошо но низкий, такая жужалка была бы в самый раз…)))

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