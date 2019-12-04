Rolls-Royce представляет уникальный Phantom

Rolls-Royce Motor Cars представляет уникальный Phantom, созданный в поддержку (RED) – глобальной программы, направленной на борьбу со СПИДом

Премьера новинки состоится 4 декабря на гала-ужине в рамках выставки современного искусства Art Basel в Майами. Обладатель эксклюзивного Red Phantom будет определен по итогам онлайн-аукциона при поддержке дома Sotheby’s. Торги в режиме реального времени пройдут на сайте sothebys.com, а вырученные средства будут переданы в пользу (RED).

В рамках благотворительной инициативы знаменитая американская художница Микалейн Томас (Mickalene Thomas) распишет автомобиль победителя аукциона. Мисс Томас нанесет на кузов Phantom авторский рисунок по мотивам оригинальной работы, использовав его в качестве холста.

Символичный красный цвет стал главным мотивом автомобиля и эффектно обыгран в каждой знаковой детали флагмана. Взгляд моментально притягивает сияющий красный оттенок кузова. Для создания эффектной игры света в верхние слои лака добавили измельченные кристаллы. Всего автомобиль покрыт пятью слоями лака, а на полировку каждого ушло более пяти часов. Салон Phantom обит белоснежной натуральной кожей с алыми контрастными элементами. Композиция в Галерее из красной кожи, напоминающая алые паруса, продолжает тематику. Финальный штрих – «звездное небо» с эффектом падающей звезды, усыпанное красными огнями. Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре.