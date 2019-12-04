PSA продаст долю в совместном с Chongqing Changan бизнесе в Китае

Группа PSA Group заявила о планах продать свою 50%-ную долю в совместном предприятии в Китае, выпускающем автомобили под брендом DS

Китайский партнер PSA – Chongqing Changan Automobile Co. – объявил о выходе из этого бизнеса еще в начале ноября. Как сообщает агентство Финмаркет, автомобили марки DS продолжат производиться в Шэньчжэне после продажи предприятия PSA и Chongqing третьей стороне, говорится в сообщении PSA.

Владельцы моделей DS в Китае по-прежнему смогут получать послепродажное обслуживание. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в прошлом году в Китае было продано около 4 тыс. автомобилей марки DS.

Источник АВТОСТАТ.