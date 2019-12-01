Южный дублер Кутузовского проспекта откроют в 2020 году

Южный дублер Кутузовского проспекта откроют в 2020 году
Декабрь 01 22:11 2019

Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта планируют закончить в 2020 году, дорогу строят за счет городского бюджета

«Работы по строительству участка Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до улицы Минская близки к завершению. Мы рассматриваем возможность запустить его до конца года», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что параллельно строят участок от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Этот участок планируют сдать в эксплуатацию до конца 2020 года – сообщает РИАМО.

Южный дублер Кутузовского проспекта строят за счет бюджета города, а Северный дублер возведут в рамках концессии.

Южный дублер Кутузовского проспекта

На тему:

  Article "tagged" as:
Кутузовский проспектМосквастроительство дорогиЮжный дублер
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Goodyear представит новые модели шин и технологические решения для строительной техники

Goodyear представит новые модели шин и технологические решения для строительной техники

Летний спортивный сезон по картингу открыт

Летний спортивный сезон по картингу открыт 0

Euro NCAP выбрал лучшие в своем классе автомобили в 2016 году

Euro NCAP выбрал лучшие в своем классе автомобили в 2016 году 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.