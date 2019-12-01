Южный дублер Кутузовского проспекта откроют в 2020 году

«Работы по строительству участка Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до улицы Минская близки к завершению. Мы рассматриваем возможность запустить его до конца года», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что параллельно строят участок от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Этот участок планируют сдать в эксплуатацию до конца 2020 года – сообщает РИАМО.
Южный дублер Кутузовского проспекта строят за счет бюджета города, а Северный дублер возведут в рамках концессии.
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