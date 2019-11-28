Кроссовер Volvo XC40 появился в каршеринге «Яндекса»

Кроссовер доступен в девяти цветах и трех комплектациях

Компания «Яндекс» пополнила автопарк своего каршеринга новой моделью. Теперь пользователям доступен кроссовер Volvo XC40.

Воспользоваться кроссовером может не каждый пользователь. Для того, чтобы взять автомобиль в аренду, водителю должно быть минимум 26 лет, а его правам — не меньше шести лет. Кроме того, к отбору подключается внутренний алгоритм приложения.

Арендовать можно один из 50 автомобилей, причем они доступны в девяти разных цветах и в трех комплектациях, информирует Motor.

В конце сентября автопарк пополнился первыми электрическими моделями. Для аренды стали доступны 30 экземпляров Nissan Leaf, но с небольшой оговоркой. Помимо обязательных требований по возрасту и стажу, завершить аренду можно только в пределах Садового кольца, чтобы автомобиль смогли подзарядить.

В конце августа «Яндекс» добавил в список доступных моделей два классических масл-кара Ford Mustang конца 60-х годов. По словами представителей компании, оба экземпляра по состоянию практически музейные экспонаты — даже кожаные сиденья и приборные панели сохранились с завода.