Кроссовер Volvo XC40 появился в каршеринге «Яндекса»

Кроссовер Volvo XC40 появился в каршеринге «Яндекса»
Ноябрь 28 13:11 2019

Кроссовер доступен в девяти цветах и трех комплектациях

Компания «Яндекс» пополнила автопарк своего каршеринга новой моделью. Теперь пользователям доступен кроссовер Volvo XC40.

Воспользоваться кроссовером может не каждый пользователь. Для того, чтобы взять автомобиль в аренду, водителю должно быть минимум 26 лет, а его правам — не меньше шести лет. Кроме того, к отбору подключается внутренний алгоритм приложения.

Арендовать можно один из 50 автомобилей, причем они доступны в девяти разных цветах и в трех комплектациях, информирует Motor.

В конце сентября автопарк пополнился первыми электрическими моделями. Для аренды стали доступны 30 экземпляров Nissan Leaf, но с небольшой оговоркой. Помимо обязательных требований по возрасту и стажу, завершить аренду можно только в пределах Садового кольца, чтобы автомобиль смогли подзарядить.

В конце августа «Яндекс» добавил в список доступных моделей два классических масл-кара Ford Mustang конца 60-х годов. По словами представителей компании, оба экземпляра по состоянию практически музейные экспонаты — даже кожаные сиденья и приборные панели сохранились с завода.

Кроссовер Volvo XC40

Фото: motor.ru

На тему:

  Article "tagged" as:
VolvoXC40каршерингЯндекс.Драйв
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Mercedes рассказал о новом A-Class

Mercedes рассказал о новом A-Class 0

Bentley представит на автосалоне в Женеве ряд новинок

Bentley представит на автосалоне в Женеве ряд новинок

Чувственная простота: как дизайн преображает бренды

Чувственная простота: как дизайн преображает бренды 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.