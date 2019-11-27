В Воронеже открылся новый шоу-рум Cadillac и Chevrolet

Компания General Motors Россия объявляет об открытии первого официального дилерского центра в Воронеже – «АВТОГРАД плюс». Новый шоу-рум является единственным официальным дилером премиальных автомобилей Cadillac и Chevrolet в Центрально-Черноземном регионе России

Пространство площадью 470 кв. м размещает весь модельный ряд брендов General Motors, представленного на российском рынке: Cadillac Escalade, Cadillac XT5, Cadillac CT6, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Traverse, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette. Еще 1200 кв. м. уделено сервисной зоне, в которой производится весь спектр технических услуг для автомобилей Cadillac и Chevrolet в соответствии с высочайшими стандартами качества брендов GM.

Шоу-рум позволяет каждому посетителю ближе познакомиться с модельным рядом, пройти тест-драйв автомобилей Cadillac и Chevrolet и получить уникальные персональные предложения на приобретение новых автомобилей. Помимо ряда стандартных услуг по продаже автомобилей Cadillac и Chevrolet и трейд-ин, клиенты автосалона могут воспользоваться финансовыми программами Cadillac Finance и Chevrolet Finance со сниженными процентными ставками, которые позволяют приобрести автомобиль на наиболее привлекательных условиях. Так, на автомобили Cadillac действует предложение с минимальной ставкой от 4%, на автомобили Chevrolet – от 0,1%, а также программа кредитования с отсрочкой погашения с низкими ежемесяными платежами.

«Расширение географического присутствия в России является одной из наших главных стратегических целей на сегодняшний день. И мы рады объявить об открытии совершенно нового пространства Cadillac и Chevrolet в Воронеже. Для нас этот город является важной точкой реализации нашего потенциала в Центрально-Черноземном регионе. «АВТОГРАД плюс» – не просто шоу-рум, но пространство для полного погружения в атмосферу современной роскоши, комфорта и премиального обслуживания», – отметил генеральный директор General Motors Россия Чиприан Сута.

Дилерский центр Cadillac и Chevrolet «АВТОГРАД плюс» находится на левом берегу Воронежа по адресу: Ленинский проспект, 156.