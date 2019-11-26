Hyundai и Московская государственная консерватория запустили «Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio» для подростков

Компания Hyundai и Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского запустили новый совместный проект для подростков – «Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio»

«Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio» – это серия встреч молодых звезд классической музыки с юными поклонниками традиционного музыкального искусства в возрасте от 12 лет. Встречи будут проходить ежемесячно в имиджевой галерее компании – Hyundai MotorStudio на Новом Арбате, следующая состоится 14 декабря.

Всего в рамках проекта пройдет семь открытых интервью с музыкантами, выпускниками Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, продолжающими образование в ведущих учебных заведениях мира, сотрудничающими с крупнейшими музыкальными коллективами и гастролирующими по миру. На «Музыкальных диалогах в Hyundai MotorStudio» они будут обсуждать, почему классическая музыка остается в тренде, чем карьера в традиционном искусстве привлекают молодых музыкантов, как юным талантам добиться успеха и признания и построить успешную международную карьеру. А также расскажут о том, что остается «за сценой» – по какому графику живут, чем увлекаются и др.

Героем первой встречи, прошедшей в Hyundai MotorStudio в ноябре, стал виолончелист Василий Степанов. Выпускник Московской государственной консерватории, лауреат международных и всероссийских конкурсов, студент Мадридской Высшей школы музыки, бывший стипендиат Hyundai Василий Степанов рассказал о своем творческом пути, ярких моментах в карьере, гастролях, увлечениях и музыкальных пристрастиях. Также он продемонстрировал возможности инструмента, исполнив на виолончели не только классические произведения, но и несколько композиций из репертуара популярных исполнителей (Стинг, Nirvana, AC/DC) и одну собственного сочинения.

«Я хорошо знаком с совместными инициативами Hyundai и Московской консерватории, был стипендиатом компании, принимал участие в проекте «Большая музыка для маленьких». Музыкальное воспитание молодого поколения очень важно – даже если после наших встреч дети не пойдут в музыкальную школу и не станут профессиональными музыкантами, они научатся слышать и любить музыку. У них будет совсем другой склад ума. И это тоже для нас очень важно – без слушателя не будет музыкантов. Я поздравляю Hyundai и Московскую консерваторию с запуском нового проекта и благодарен за честь стать его первым гостем», – сказал Василий Степанов.

Компанию Hyundai и Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского объединяют несколько лет успешного сотрудничества. В 2015 году был запущен проект «Большая музыка для маленьких» – бесплатные музыкальные лекции о классической музыке для детей от 4 лет до 10 лет. Кроме того, на протяжении нескольких лет компания поддерживала талантливых студентов консерватории в рамках стипендиальной программы.