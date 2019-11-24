Премьера первого серийного электромобиля Lexus UX 300e

Первый электромобиль Lexus гарантирует отличную динамику и подлинное удовольствие от вождения

Опыт создания лучших в мире гибридных моделей помог создать исключительно надежный электрический силовой агрегат

Оригинальный стиль и высокий уровень функциональности дополняются современными системами безопасности и возможностями подключения к сети

На Международном автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера Lexus UX 300e – первого в истории бренда Lexus серийного полностью электрического автомобиля

С момента выхода на рынок первого премиального гибридного автомобиля RX 400h в 2005 году Lexus сохраняет лидирующие позиции в области технологий применения электрической энергии. Эти технологии позволяют создавать модели с великолепными динамическими экологическими показателями.

В соответствии с глобальной стратегией Lexus Electrified, представленной на Токийском автосалоне 2019 года, бренд Lexus при помощи электрических технологий планирует совершить принципиальный прорыв в динамике и управляемости автомобиля. Технологии Lexus Electrified позволяет осуществлять комплексное управление силовой установкой и всеми элементами шасси так, чтобы максимально эффективно реализовать потенциал электродвигателей и обеспечить идеальные ездовые характеристики в любой дорожной ситуации.

Lexus UX 300e стал первой серийной моделью в рамках этой стратегии, которая разрабатывалась с учетом необходимости достижения великолепных ходовых качеств, динамики и управляемости. Высокопроизводительный электромотор UX 300e гарантирует мощное и естественное ускорение, а аккумулятор большой емкости обеспечивает запас хода до 400 км1 на одной зарядке. Батарея, расположенная непосредственно под полом салона, помогает снизить центр тяжести для обеспечения идеальной управляемости.

Использование новейших технологий взаимодействия с информационными сетями позволяет Lexus UX 300e в полной мере реализовать возможности современного электромобиля. Уникальное сочетание динамики, комфорта и практичности с передовыми интернет-технологиями в полной мере соответствует философии бренда “YET”, в которой взаимоисключающие концепции дополняют друг друга.

Планируется, что на рынки Китая и Европы Lexus UX 300e выйдет в 2020 году, а продажи модели в Японии стартуют в начале 2021 года.

Основные характеристики и особенности Lexus UX 300e

Первый электромобиль Lexus гарантирует отличную динамику и подлинное удовольствие от вождения

Lexus всегда уделял особое внимание удовольствию от вождения, и этот подход сохраняется при создании электромобилей, использующих энергию аккумуляторных батарей. Взяв за основу выверенный набор ходовых качеств базового UX, инженеры Lexus смогли добиться еще более совершенного поведения на дороге при использовании электрической силовой установки. В то же время UX 300e обеспечивает непревзойденный комфорт и тишину в салоне, применяя имеющийся у бренда многолетний опыт разработки шумоизоляции и оптимизации акустических качеств.

Система выбора режимов движения Drive Mode Select, которой оснащается Lexus UX 300e, позволяет клиентам настраивать интенсивность разгона и замедления автомобиля в соответствии со своими предпочтениями и дорожной обстановкой. Водитель может получить удовольствие от мощного ускорения и оценить большой запас тяги электрического двигателя даже при легком нажатии на педаль акселератора, либо ехать в манере, свойственной машинам с традиционной силовой установкой со сменой передач подрулевыми переключателями и торможением двигателем, для чего предусмотрено четыре уровня рекуперации энергии замедления. Любой из режимов езды обеспечивает естественное и понятное поведение автомобиля на дороге.

Благодаря низкому центру тяжести, который обеспечивается расположением аккумуляторной батареи и электродвигателя в самой нижней части кузова, UX 300e имеет превосходные характеристики управляемости. Подобная компоновка обеспечивает оптимальное распределение масс между осями и оптимальный момент инерции.

Изначально ориентированная на высокую мощность и динамику платформа GA-C, на которой создана новая модель, оптимизирована для электрической силовой установки за счет использования дополнительных усилителей кузова и оптимизации настроек амортизаторов.

Электромобили в принципе работают тише традиционных автомобилей, но у UX 300e предусмотрены как дополнительная изоляция батареи, так и ряд технологичных решений для подавления внешних шумов, включая аэродинамические и дорожные, которые могут быть более заметными на автомобилях с тихими электрическими двигателями. Благодаря акустической оптимизации водитель и пассажиры Lexus UX 300e могут наслаждаться тишиной в салоне.

Стараниями инженеров водитель получает абсолютно естественные ощущения при вождении электромобиля, так как система активного управления звуком (ASC, Active Sound Control) передает в салон звуковой фон окружающей среды.

Легендарная надежность, обеспеченная опытом создания лучших в мире гибридных моделей

При разработке UX 300e использовались знания, накопленные за годы создания гибридных систем, которые уже принесли бренду Lexus статус лидера этой индустрии. Коллектив инженеров Lexus смог добиться выдающегося уровня надежности аккумуляторных батарей, а также обеспечить использование новейших сетевых технологий для максимального удобства ежедневной работы с информационными сетями и полнофункционального взаимодействия со смартфонами.

Опыт, накопленный при разработках гибридных моделей, помог инженерам добиться максимальной эффективности работы электромотора, инвертора, трансмиссии и аккумуляторной батареи. После оптимизации всех компонентов системы электрический Lexus UX 300e способен без подзарядки проехать 400 км пути.

Аккумуляторные батареи оснащены системой терморегулирования, которая функционирует как при низких, так и при высоких температурах окружающего воздуха. Многочисленные системы мониторинга, контролирующие процесс зарядки и позволяющие предотвратить перезаряд батареи, обеспечивают абсолютную надежность и долгий срок работы аккумулятора в любых погодных условиях.

Lexus UX 300e предлагает самые современные технологии взаимодействия автомобиля с информационными сетями. С помощью фирменного приложения LexusLink водители могут проверить уровень заряда батареи и остаточный запас хода. Целый ряд функций управления процессом пополнения заряда включает таймер, оповещающий владельца о завершении зарядки и планировщик графика зарядки в соответствии с планом поездок и тарифами на электроэнергию. Приложение также позволяет дистанционно управлять микроклиматом в салоне, подогревом сидений и обогревом стекол.

Оригинальный стиль и высокий уровень функциональности базового Lexus UX

Оригинальная стилистика и высочайший уровень функциональности, которыми отличается премиальный компактный кроссовер Lexus UX, в полной мере были сохранены и в модели UX 300e, что позволило вывести общий баланс потребительских качеств электромобиля на недосягаемую прежде высоту.

Смелый и продуманный дизайн полностью подчеркивает маневренность и энергичный характер автомобиля, причем для UX 300e дизайнеры разработали специальные колесные диски и дополнительный экран днища, улучшающие аэродинамические характеристики.

Расположение и конструкция селектора режимов движения на центральной консоли, который управляет системой по проводам без механических связей, подчеркивает лаконичность и функциональный дизайна интерьера.

Lexus уделяет особое внимание разработке передовых систем безопасности – простых и ненавязчивых с точки зрения пользователей. Модель оснащается комплексом Lexus Safety System+ с пакетом электронных помощников, которые помогают обеспечить естественную и безопасную манеру управления автомобилем.

Спецификации двигателя UX 300e

Расположение Модель Максимальная мощность Максимальный крутящий момент Переднее 4KM 150кВт 300Нм

Спецификации аккумуляторной батареи UX 300e