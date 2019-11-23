Начались продажи Haval H9 для экстремального бездорожья

Вслед за «гражданской» версией обновленного рамного внедорожника Haval H9, в дилерские центры поступила модификация Special Edition для экстремального бездорожья

Новинка существенно отличается от стандартного автомобиля. Среди доработок можно выделить увеличенный клиренс, полную стальную защиту днища, высокопрофильные колеса с внедорожным рисунком протектора на 18-дюймовых двухцветных дисках, увеличенные пластиковые накладки колесных арок, акцентированную решетку радиатора, «врезанную» в мощный бампер, и багажник для путешествий со светодиодной люстрой на крыше.

Внушительные размеры подчеркивают нарочито агрессивную внешность. Длина автомобиля составляет 5 090 мм, ширина — 1 926 мм, высота — 1 900 мм. Колесная база достигает 2 800 мм.

В салоне монстр бездорожья может похвастаться современным информационно-развлекательным комплексом с большим сенсорным экраном и увеличенной цифровой приборной панелью.

Новинку оснастили бензиновым 2-литровым турбомотором мощностью 251 л.с., развивающим крутящий момент в 385 Нм. В качестве трансмиссии используется 8-диапазонная автоматическая коробка передач от немецкой компании ZF и фирменный привод на все колеса.

Стоимость прокачанного Haval H9 Special Edition в Китае — от 368 800 юаней (3 345 000 рублей). Напомним, на российском рынке обычный Haval H9 продается по цене от 2 532 000 до 2 603 300 рублей.

Источник Njcar.