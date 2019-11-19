На должность начальника управления ГИБДД Москвы назначен Юрий Дроганов

Полковник полиции Юрий Дроганов назначен на должность начальника управления ГИБДД Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Источник “Ъ” подтвердил эту информацию. Ранее господин Дроганов временно исполнял обязанности начальника управления.

Полковник полиции сменил на своем посту Виктора Коваленко, который подал в отставку весной. Его решению предшествовало взыскание на нескольких сотрудников московского управления ГИБДД после ДТП на Можайском шоссе, когда Mercedes Gelandewagen врезался в «Ниву», пассажиры которой погибли, а водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Виновник аварии Муслим Джамбеков сбежал с места ДТП. Однако после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова сдался полиции.