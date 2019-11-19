На должность начальника управления ГИБДД Москвы назначен Юрий Дроганов

На должность начальника управления ГИБДД Москвы назначен Юрий Дроганов
Ноябрь 19 12:11 2019

Полковник полиции Юрий Дроганов назначен на должность начальника управления ГИБДД Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Источник “Ъ” подтвердил эту информацию. Ранее господин Дроганов временно исполнял обязанности начальника управления.

Полковник полиции сменил на своем посту Виктора Коваленко, который подал в отставку весной. Его решению предшествовало взыскание на нескольких сотрудников московского управления ГИБДД после ДТП на Можайском шоссе, когда Mercedes Gelandewagen врезался в «Ниву», пассажиры которой погибли, а водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Виновник аварии Муслим Джамбеков сбежал с места ДТП. Однако после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова сдался полиции.

Юрий Дроганов родился 17 сентября 1961 года. Начал работать в органах внутренних дел в декабре 1983 в должности милиционера. В 1990 году стал инспектором отдела ГАИ. В ноябре 2015 стал заместителем начальника УГИБДД по Москве. Кроме того, он принимал участие в обеспечении общественного порядка в условиях ЧП в московских октябрьских событиях 1993 года.

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AMSRUS
AMSRUS

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