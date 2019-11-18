Полиция задержала мужчину, который взял напрокат 60 внедорожников

В Уральске полиция задержала мужчину, который взял напрокат 60 внедорожников и разъезжал по городу с этим кортежем. Как выяснилось, мужчина таким образом отмечал развод с супругой

Необычный кортеж из десятков дорогих внедорожников наделал шуму в Уральске утром в субботу, 16 ноября. Первым об этом сообщил портал Мой город. По информации портала, полиция задержала мужчину, который арендовал 60 внедорожников и с этим кортежем приехал в сауну «Арасан» в районе «Самал».

Внедорожники марок «Тойота Прадо», «Гелендваген», «Лексус» были задержаны в микрорайоне «Самал-1, у въезда в сауну «Арасан». Начальник управления полиции города Уральск Мирлан Айкенов, комментируя это, довольно туманно объяснил причину задержания.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» был задержан гражданин РК. Он доставлен в управление полиции г.Уральск. Он нанял 60 внедорожников, катался в сопровождении этих джипов. Ранее он был неоднократно судим. В данный момент мы проверяем его причастность к совершенным преступлениям. Есть определенная информация, которую я не могу сейчас рассказать. Внедорожники наняты одним человеком», — рассказал Мирлан Айкенов.

Такое объяснение полиции вызывало еще больше вопросов, чем давало ответов. Ведь, по существу, в действиях загадочного мужчины, который арендовал такое количество внедорожников, ничего преступного не было.

Спустя три часа стало известно, что полиция отпустила задержанного и водителей джипов. На этот раз пресс-служба Департамента полиции ЗКО уже не упоминала о причастности задержанного мужчины к каким-либо преступлениям, а сослалась на звонок в полицию от якобы бдительных граждан, которые обратили внимание на большое скопление машин.

«Большое скопление машин вызвало беспокойство со стороны местных жителей, и они вызвали полицейских. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, и внедорожники были доставлены в УП г.Уральск. Позже выяснилось, что житель города Алматы арендовал десятки машин и решил на них покататься. С его стороны никаких правонарушений выявлено не было, в отдел полиции были вызваны его родственники и его забрали домой», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Как нам удалось выяснить, на самом деле полиция прибыла на место из-за службы охраны резиденции акима области, которая находится также в этом районе.

Нам удалось поговорить с несколькими владельцами джипов, которые арендовал мужчина, а также с одним из сотрудников полиции. На условиях конфиденциальности, они сообщили, что мужчина, который арендовал джипы, приехал в Уральск из города Аягоз Восточно-Казахстанской области. Он действительно был ранее судим по обвинению в убийстве. Незадолго до этого развелся с супругой. Накануне бывшие супруги продали квартиру в Уральске. Деньги от продажи квартиры были разделены между ними. На следующий день после этого мужчина взял напрокат 60 джипов и отправился в сауну, где его и задержали полицейские. За прокат каждого автомобиля мужчина заплатил от 15 до 20 тысяч тенге за час работы. Фото, попавшее в распоряжение редакции, было сделано в момент аренды одного из внедорожников.