Hyundai представила первый видеоролик об инновационном концептуальном кроссовере бренда

Этот концептуальный автомобиль представляет собой инновационный, экологичный, компактный кроссовер, дающий первые представления о концепции Urban Vision

Концептуальный кроссовер будет оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой

Hyundai Motor представила премьерный ролик и изображение своего нового концептуального подзаряжаемого гибридного кроссовера (Plug-in Hybrid) для автосалона AutoMobility, который пройдет в Лос-Анжелесе (США) в ноябре-декабре 2019 года. Эта модель является седьмой в ряду концептуальных автомобилей дизайнерского центра Hyundai, которые призваны выразить растущую эмоциональную значимость глобальной философии проектирования Hyundai «чувственная спортивность» (Sensuous Sportiness)

«Мы стремимся к инновационным решениям в области дизайна и увеличиваем эмоциональную составляющую опыта использования нашей продукции за счет внедрения философии «чувственная спортивность», — заявил Ли Санг Юп (SangYup Lee), старший вице-президент и глава дизайн-центра Hyundai. — Концептуальный кроссовер оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой, что указывает на экологичность модели и ее естественный баланс с окружающей средой».

Дух динамичности

Из динамичности фундаментальной концепции проектирования вытекают принципы параметрической фантазии и исключительного взаимодействия. Все параметрические поверхности плавно перетекают от корпуса либо на элементы освещения, либо на элементы отделки. Автомобиль кажется единым целым, его формы не имеют четких границ. Окружающий свет отражается от вогнутых и выпуклых линий, создавая ощущение готового к прыжку зверя. Харизматичность автомобиля дополняется усовершенствованной характерной скрытой головной оптикой, доставшейся от концептуальной модели Le Fil Rouge и обновленной модели Grandeur. На более высоких скоростях себя проявляет вновь разработанная параметрическая решетка радиатора, которая активно изменяет как аэродинамику, так и дизайн.

Параметрический дизайн решетки радиатора

На стоящем автомобиле решетка закрыта и неподвижна. Во время движения каждая отдельная ячейка решетки перемещается в заданной последовательности, создавая ощущение динамичного рывка вперед. Динамический характер решетки обеспечивает и ее функциональность, позволяя управлять потоком воздуха к силовой установке, оптимизируя аэродинамику и обеспечивая большую топливную эффективность автомобиля.