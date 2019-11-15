Форд Соллерс Елабуга поставила более 700 автомобилей компании Ozon

Предприятие Форд Соллерс Елабуга обеспечило крупнейший интернет-магазин Ozon автомобилями Ford Transit. Всего до конца ноября текущего года в компанию поступит 743 брендированных автомобиля

Закупка автомобилей Ford Transit была произведена в рамках расширения автопарка интернет-магазина с целью увеличения количества пунктов выдачи в регионах страны. Отметим, потребление услуг грузоперевозок, как прямое, так и косвенное (при заказе товаров через интернет-магазин) в современном мире растёт в геометрической прогрессии. Для логистических нужд большинство компаний выбирают коммерческие автомобили. Выбор в пользу Ford Transit был продиктован высокой надёжностью данных автомобилей, низкой стоимостью сервиса, наличием развитой дилерской сети, высокой остаточной стоимостью автомобилей при продаже. Большая часть партии автомобилей останется в Москве, а остальные будут распределены по пунктам выдачи в крупных городах России: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Уфа, Сочи, Тюмень, Тверь, Пермь, Воронеж, Саратов, Волгоград, Ярославль, Сургут.

Для доставки заказа клиентам, компанией Ozon были выбраны цельнометаллические фургоны Ford Transit полной массой 3100 кг и 3500 кг со средней базой и средней крышей, в модификациях с передним и полным приводом. Автомобили оснащены дизельным двигателем Duratorq TDCi объемом 2,2 л (125 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП, кондиционером, программируемым предпусковым отопителем с пультом дистанционного управления, встроенной магнитолой с Bluetooth, что позволяет водителю не отвлекаться на пользование мобильным телефоном и повышает безопасность вождения. Также в автомобиль установлены задние парктроники, которые предупреждают водителя о возможных препятствиях при движении задним ходом. Автомобили окрашены в фирменный цвет – голубой и брендированы логотипами компании.

Производство Ford Transit налажено на заводе Форд Соллерс Елабуга по технологии полного цикла, что позволяет предлагать российским покупателям современный продукт, адаптированный к эксплуатации в российских условиях, по конкурентной цене. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения и продолжает пополняться.