Mercedes разрабатывает электрический Gelandewagen

Руководство Daimler заявило, что внедорожник G-Class является последней моделью, от которой компания могла бы отказаться

Mercedes-Benz ведет разработку полностью электрической версии внедорожника G-Class. Такой информацией поделился в своем твиттере глава отдела цифровой трансформации Саша Палленберг, со ссылкой на руководителя Daimler Олу Каллениуса.

«У Mercedes-Benz G-Class будет модификация с нулевой токсичностью. Ранее в компании были разговоры об отказе от этой модели, но теперь я могу сказать, что это последний автомобиль, с которым мы бы хотели расстаться», — отметил Олу Каллениус.

Электрический «Гелендваген» станет частью экологичной линейки EQ, на развитие которой выделено 10 миллиардов евро. В 2022 году немцы планируют вывести на рынок не менее 10 разных моделей с полностью безотходными силовыми установками, как сообщает источник.

Если говорить о электрическом G-Class, то подобный автомобиль уже существует. Его разработала австрийская компания Kreisel Electric, которая передала один из первых экземпляров «зеленого» внедорожника Арнольду Шварценеггеру.

Данный автомобиль оснащен электрическим агрегатом на 360 кВт (490 л. с.). Внедорожник способен ускоряться с места до «сотни» за 5,6 с, а его максимальная скорость составляет 183 км/час. Двигатель питается от комплекта аккумуляторов на 80 кВт·ч, что позволяет проехать без подзарядки примерно 300 километров.