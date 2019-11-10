В подмосковных Люберцах разыскивают водителя, сбившего двух детей

Происшествие случилось в поселке Томилино на пешеходном переходе.

31 октября в 14:50 на нулевом километре автодороги «Москва-Касимов» в поселке Томилино водитель ВАЗ-2111 с государственным регистрационным номером М475НУ77 наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. После чего водитель скрылся, как сообщает источник.

В совершении данного происшествия подозревается гражданин Куркин Данила Витальевич. В случае, если кто-то что-либо видел или обладает информацией, которая поможет установить местонахождение данного человека, просьба сообщить об этом в дежурную часть 14 батальона ДПС по телефону: 8 (496) 469-74-03 или 8 (496) 469-72-40.