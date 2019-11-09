Rolls-Royce представляет Cullinan Black Badge

Black Badge определяет вкусы нового поколения ценителей роскоши

Cullinan – самый смелый и решительный в линейке Black Badge

«Архитектура роскоши» впервые в прочтении Black Badge

6,75-литровый двигатель V12 с увеличенной мощностью (600 л.с.) и крутящим моментом (900Нм)

Трансмиссия и ходовая часть доработаны для большей динамики

Новые фирменные колесные диски Black Badge

Звездное небо с эффектом падающей звезды

Новый желтый оттенок кожи Forge Yellow – эксклюзивно для Black Badge

Rolls-Royce Motor Cars представляет долгожданный Cullinan Black Badge – последнее пополнение легендарной серии. Black Badge – темное альтер-эго классики Rolls-Royce – отражает амбиции и стремления нового поколения потребителей предметов роскоши

Сегодня каждый пятый автомобиль Rolls-Royce заказывается в версии Black Badge. Вскоре после дебюта Rolls-Royce Cullinan стал самой популярной моделью. Но пришла пора покорять новые рубежи: сегодня на сцену выходит Cullinan Black Badge.

«Серия Black Badge отражает желания отдельной категории клиентов Rolls-Royce: успешных мужчин и женщин, которые не боятся рисковать, нарушать правила и диктовать свои условия. Пришло время для самого смелого и дерзкого представителя семейства Black Badge – Короля ночи, Cullinan Black Badge», – комментирует Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös), Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars.

Безграничные возможности Rolls-Royce Cullinan символично отражены в знаке бесконечности, появившемся в различных элементах отделки. Впервые этот знак был нанесен на знаменитый гидроплан Blue Bird K3 сэра Малькольма Кэмпбела (Sir Malcolm Campbell), оснащенный двигателем Rolls-Royce.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge: Король ночи

Клиентам доступна палитра из более 44 000 готовых оттенков краски экстерьера, а если этого недостаточно – команда Rolls-Royce разработает новый цвет эксклюзивно для заказчика. Но большинство покупателей Black Badge предпочитают заказывать автомобили в фирменном глубоком черном оттенке, созданном специально для этой серии. Каждый из многочисленных слоев краски и лака проходит 10 этапов полировки вручную: это самый сложный процесс однотонной окраски кузова в автомобильной промышленности. Глубокий, насыщенный черный цвет Cullinan Black Badge – идеальный холст для контрастной линии.

Перевоплощение модели заметно и благодаря другим темным элементам. Хромированная статуэтка «Дух экстаза» покрыта черным глянцем, а монограмма «RR» стала серебристой на черном фоне. Окантовка решетки радиатора, ручка двери багажника, нижние воздухозаборники и выхлопные трубы покрыты черным хромом. Вертикальные секторы решетки радиатора остались неизменными и сохранили свой глянцевый оттенок, контрастируя с черным кузовом.

Смелый, дерзкий характер модели придают новые 22-дюймовые легкосплавные диски, доступные эксклюзивно для Cullinan Black Badge. В люксовом внедорожнике впервые появились цветные тормозные суппорты. Красная краска была для них специально разработана: с одной стороны, она должна выдерживать экстремально высокие температуры, с другой стороны, иметь глянцевую структуру и гармонично вписываться в общий образ Black Badge.

Интерьер Cullinan Black Badge. Дерзкий дизайн и комфорт в превосходной степени

Знаковая особенность Black Badge – совершенно новая отделка шпона углепластиком с алюминиевым волокном, вдохновленная урбанистическими трендами в архитектуре. Поверхность представляет собой узор из повторяющихся геометрических форм с трехмерным эффектом. Каждый лист технического волокна покрывают шестью слоями лака, после чего оставляют на 72 часа для высыхания, а затем полируют вручную до зеркального блеска. На этот процесс уходит 21 день, а завершается он только после того, как мастер удостоверится, что каждый из 23 элементов идентичен и сочетается друг с другом.

Потолок Cullinan впервые озарил звездный свет. Легендарное «звездное небо» выполнено из черной кожи и 1344 оптоволоконных элементов, создающих атмосферу темной ночи. На небосводе появилось восемь падающих звезд, которые по очереди загораются и гаснут над головами передних пассажиров, намекая на то, что Cullinan Black Badge создан для самостоятельного вождения.

Специально для Cullinan Black Badge мастера Rolls-Royce создали новый смелый оттенок кожи Forge Yellow, который отныне войдет в коллекцию марки. По желанию клиента роскошные Bespoke опции, в том числе платформу Viewing Suite и развлекательный модуль Recreation Module, можно заказать в новом цвете.

Финальный штрих – знак бесконечности, вышитый на заднем сиденье автомобиля. Символ также украшает циферблат часов в передней панели и декоративные накладки на пороги, напоминая о безграничных возможностях клиентов Rolls-Royce.

Мастерство инженеров Rolls-Royce: темная сторона «Архитектуры роскоши»

Black Badge – это гораздо больше, чем впечатляющий дизайн. При создании автомобиля такого класса необходимо, чтобы визуальная эстетика отражала динамические характеристики. Потребовалось три года испытаний, чтобы убедиться: автомобиль будет отвечать высоким ожиданиям самых требовательных клиентов в мире.

Black Badge Cullinan дарит острые ощущения благодаря «Архитектуре роскоши» – уникальной архитектуре на основе алюминиевой пространственной рамы, разработанной инженерами Rolls-Royce эксклюзивно для автомобилей марки. Алюминиевая конструкция обеспечивает необычайную жесткость кузова, а благодаря своей гибкости может быть оснащена системой полного привода и рулевым управлением с приводом на четыре колеса.

Как и все модели семейства Black Badge, «темная» версия Rolls-Royce Cullinan отличается измененными динамическими показателями. Одно нажатие кнопки «Low» – и на свободу выпускается бунтарный характер темного двойника Cullinan. Новая звуковая система выхлопа раскрывает весь потенциал 6,75-литрового двигателя V12 с двойным турбонаддувом, придавая ему глубокий бас. Увеличенная до 600 л.с. мощность двигателя (+29 л.с.) в паре с максимальным крутящим моментом в 900 Нм (+50 Нм) придают автомобилю больше динамики. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 сек.

Cullinan Black Badge стал еще более эффективным благодаря Bespoke трансмиссии и настройкам педали газа, которые создают эмоциональную связь с автомобилем, сохраняя узнаваемые качества Rolls-Royce. Силовой агрегат, 8-ступенчатая трансмиссия ZF, а также передняя и задняя управляемые оси максимально гармонично взаимодействуют друг с другом и позволяют варьировать обратную связь от автомобиля в зависимости от усилий на руле и педали газа. Изменения в компонентах и настройках подвески дополняют набор технологий, призванных обеспечивать правильный баланс между динамикой и плавностью хода. В результате владелец получает два автомобиля в одном: легко управляемый внедорожник для поездок на низких скоростях и мощный автомобиль для драйва за рулем. Rolls-Royce Cullinan Black Badge уже доступен для заказа.