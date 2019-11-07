От холодильника до суперкара

В 1908 году в городе Дезио родился Ренцо Риволта. Ему было всего 21 год когда он решил начать свой бизнес, и его выбор пал на маленькую фирму Isothermos, расположенную в городе Больцането, Генуя.

Фирма выпускала холодильники и масляные обогреватели. В 1942 году Генуя подверглась бомбардировкам и Риволта решил перенести свой бизнес в город Брессо, не далеко от Милана. Там он купил виллу с большим участком земли, на котором и начал строительство новых производственных мощностей, которые были готовы к 1946 году.

С окончанием второй мировой войны Риволта решает расширить свой бизнес. Выкупив завод Officine Ottavio Quadrio, в 1948 году он начинает производство мотороллеров Furetto (Хорёк) под маркой Iso. Первый блин оказался комом. Мотороллеры были ненадежными.

В конце 1949 года появляется мотороллер Isoscooter 125 и мотоцикл Isomoto 125. В 1952 году появляется трёхколёсный грузовой мотороллер Isocarro.

В 1953 году на шоу в Турине компания показывает свой первый легковой автомобиль – Isetta. Автомобильчик имел каплеобразный кузов и снабжался расположенным в задней части одноцилиндровым мотором объемом 236 кубических сантиметров. Мотор был увеличенным в объёме двигателем от мотоцикла Isomoto 200 и развивал 9,5 лошадиных сил, что позволяло машинке разгоняться до 70 км/ч. Задняя колея колёс была намного уже передних.

Первоначально вообще планировалось сделать автомобиль трех колёсным, но во время испытаний стало ясно, что машина не стабильна в поворотах. Пассажиры попадали в автомобильчик через единственную дверь, которая находилась в передней части кузова. В 1954 году 4 машины были выставлены на гонки Милле Милья, все дошли до финиша и выиграли командный приз в показателе производительности.

Позже на основе этой машинки начали собирать микро грузовички и фургончики. Они были унифицированы на 80% и приводились в движение с помощью кардана, а не цепи, как было изначально.

В конце 1954 года года технология и оборудование для изготовление кузовов были переданы BMW, сама Iso продолжила производство грузовой версии, а так же двигателей для неё. BMW же подготовила для своих машин собственные моторы.

Iso, имевшая завод в Мадриде, продолжила производство Isetta в Испании, но там всего вместе с Isocarro 500 было изготовлено не более 1000 автомобилей. Вскоре интерес к машинке проявили и в других странах. В Бельгии машину стала изготавливать фирма Pilette, во Франции компания Velam, которая кстати использовала кузова собственного дизайна, и их продукция имела вариант кабриолет, а вот моторы и трансмиссия были от Iso Isetta. В 1957 году железнодорожный завод фирмы Dunsfold Tools Ltd в Брайтоне, который прекратил производство локомотивов, начинает изготовление этой машины. Налаживать производство помогала фирма BMW, а первая партия из 1000 машин была продана в Канаде. Кроме того Isetta производилась Бразилии.

Деньги, вырученные благодаря продажам isetta, пошли на разработку новой машины, которая была представлена на выставке в Турине в 1962 году.

Rivolta IR 300. Шасси для автомобиля изготавливалось собственными силами, кузов предоставляла фирма Bertone, американский 300-сильный V8 мотор объемом 5.3 литра, который ставился на Corvette, пяти ступенчатая коробка передач фирмы ZF, задний редуктор Jaguar, дисковые тормоза всех колёс Dunlop. Однако спрос на машины оказался совсем не тем, что ожидал увидеть Риволта. Американцы, на которых он рассчитывал, были увлечены новым Corvette.

Осенью 1963 года был представлен прототип Iso A3/L. Этот спортивный стремительный автомобиль спроектированный в содружестве фирм Iso, Bertone и Bizzarini имел спортивный вид, напоминающий американский Corvette.

Машина была построена на укороченном шасси модели Rivolta, а мотор тщательно перебран, после чего с него удалось снять около 400 лошадиных сил, что позволяло автомобилю разгоняться до 275 километров в час. Помимо этой машины стало сюрпризом и появление гоночной машины А3/С, которая имела кузов монокок, усиленный рамой. Двигатель располагавшийся по центру базы был идентичным тому, что стоял на прототипе A3/L, подвеска была в основном заимствована от серийных Iso, кроме задней, которая получила тяги Уатта. Но в отличие от Iso A3/L эта машина пошла в производство, правда не на заводе в Брессо, а на фирме принадлежавшей гонщику Пьеро Дрого — Carrozzeria Sports Cars, под бдительным контролем Биззарини.

В 1964м году этот спортивный автомобиль был выставлен на 24-х гонках в Ле Мане, где под управлением Пьера Нобле и Эдгара Берни пришел к финишу четырнадцатым в общем зачёте.

В январе 1965 года начинается производство нового купе, которое получило название Grifo GL 365, машина получила похожий с A3/L дизайн. Серийное купе получило 365 сильный мотор, однако дефорсированный на 40-45 сил мотор позволял разгоняться до 255 километров в час, что делало этот автомобиль одним из самых быстрых в своём классе. В 1966 году появилась версия с кузовом Targa.

На шасси А3/С строятся два гоночных прототипа Daytona 6000GT, которые при объёме мотора в 5.3 литра развивали мощность в 490 лошадиных сил. Машины дебютировали на гонках в Италии, но судя по названию, проектировались они для американских гоночных трасс.

В августе 1966 года Ренцо Риволта в возрасте 58 лет внезапно умирает. Во главе компании становится его сын Пьеро. По его инициативе был спроектирован седан Rivolta S.4, который был представлен в 1967 году на выставке во Франкфурте. Пьеро видел в этой машине главного конкурента для больших седанов Maserati Quattroporte, которые правда проигрывали новому автомобилю в объёме двигателя. Rivolta S4 был построен на увеличенном в базе шасси от купе Rivolta. Кузов был подготовлен фирмой Ghia. Была предусмотрена установка двух вариантов мотора и автоматической коробки передать. Максимальная скорость автомобиля достигала 230 километров в час. Производство началось только в феврале 1968 года.

В 1968 году Iso предложила покупателям машину, которая способна развить скорость в 300 километров в час. Это был Grifo 7-Litri, на которую после значительных переделок шасси установили семи литровый мотор Chevrolet L71, развивающий 435 лошадиных сил. Внешне машина отличилась от базовых вариантов более крупными наружными фарами и горбом на капоте.

В феврале 1969 года седан S.4 переименовывается в Fidia, а премьера обновлённой машины проходит в Афинах. Праворульный вариант этой машины покупает Джон Ленон. Fidia от Rivolta S.4, который к тому моменту было продано всего 45 штук, отличалась главным образом салоном.

В том же году демонстрируют преемника уже устаревшего внешне купе Rivolta. Кузов был абсолютно новым, а вот техническая часть, поскольку еще была на уровне, осталась прежней. Автомобиль получил название Lele, в честь жены Пьеро Риволта.

В 1970 году было прекращено производство модели Rivolta. Было выпущено всего 792 автомобиля. Модель Grifo, которая появилась в середине 60х, получает новую лицевую часть, выполненную в стиле Lele. Машина теперь известная как Grifo Series II получает и новый мотор для топового варианта IR-9 Can Am — V8 объёмом 7.4 литра, который развивает 395 лошадиных сил. Максимальная скорость машины составляет 275 километров в час.

В 1972 году Пьеро и General Motors не пришли к консенсусу по поводу оплаты поставляемых компании двигателей. На смену им пришли двигатели Ford. В том же году произошло и переименование выпускаемых моделей.

Теперь базовая модель Lele называется Lele IR-6, а под капотом у неё урчит 5.8 литровый мотор мощностью 325 лошадиных сил, который оснащали либо пяти ступенчатой механической коробкой передач от фирмы ZF, либо трех ступенчатым автоматом Ford. Iso Fidia, получившая аналогичную начинку, только мощностью в 330 лошадиных сил, получает индекс Fidia IR-10, а передок новой машины теперь можно отличить от предшественника по круглым фарам.

Модель Grifo лишается топовой версии, а единственным доступным вариантом теперь является Grifo IR-8 с 5.8 литровым мотором, мощность которого составляла 351 лошадиную силу.

В этом же году Пьеро Риволта начинает спонсировать гоночную команду Фрэнка Уильямса, под названием Iso-Marlboro, а пока Джон Кларк работает над обновлением болида, фирма представляет публике на выставке в Турине новый прототип Varedo, с которым связаны большие надежды. Машина имела среднемоторную компоновку, а кузов был выполнен из композитных материалов, так что при мощности в 351 лошадиную силу и весе 1000 кг машина должна была обладать отличными скоростными показателями. Автором кузова был работник фирмы Zagato — Экроле Спада, а соавтором выступил сам Пьеро Риволта.

Из-за сложнейших финансовых трудностей Риволта вынужден был продать в том же году свою компанию американскому бизнесмену и магнату в сфере холодильного оборудования Иво Перо, который поставил у руля своего пасынка, молодого сицилийца Карло Бертиоле. Новые владельцы переименовали фирму в Iso Motors. Проект Varedo не был осуществлен. Остатки машины выкупил позже Пьеро Риволта и восстановил её до первоначального вида.

Появляется 360 сильный вариант Lele – Lele IR-6 Sport. От серийной модели её отличало не только наличие более мощного мотора, но и доработанный кузов. Вместо хромированных бамперов появились стеклопластиковые, а сами элементы кузова, например крыша и двери были сделаны из более лёгких материалов.

В 1974 году в Формуле 1 начинает принимать участие болид, подготовленный Джанпаоло Далларой, автором таких автомобилей как Lamborghini Miura и Lancia Stratos. Однако обновлённая машина оказалась не очень хорошей, не всегда доходила до финиша или занимала плохие позиции, что привело к провалу в Формуле 1. Начавшийся топливный кризис окончательно вынудил поставить точку в истории компании. В декабре 1974 года фирма объявила о своей несостоятельности и прекращении деятельности.

Вновь о марке Iso заговорили в 91 году, когда на одном из автошоу появился Iso Grifo 90. Стеклопластиковый кузов спроектированный Гандини и построенный фирмой Dallara скрывал под собой 435 сильный мотор объемом 5,7 литра от Corvette, подготовленный фирмой Callaway. Автомобиль должен был стать итальянским суперкаром с передним расположением мотора, в пику бывших тогда в производстве Ferrari F40 и Lamborghini Diablo со средним расположением двигателя, однако обещанное к 1993 году серийное производство так и не началось. В 1996 году пресса показывала доработанную модель Grifo 96, однако нет никаких сведений, был ли он вообще ходовым макетом.

В 1998 году про компанию снова заговорили. На этот раз Пьеро Риволта решил заняться производством микрокаров. В планах были поставки этой продукции в Голландию, Бельгию, Францию и даже в США, однако машины с 500 кубовым мотором мощностью в 20 лошадиных сил, которые получили название Iso Isigo, не пошли в производство.

В 2017 году ателье Zagato был представлен проект Iso Rivolta Vision Gran Turismo, однако производство автомобиля не планировалось. А жаль…