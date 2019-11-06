Renault F1 Team заработала 10 очков на Гран-при США

Renault F1 Team заработала 10 очков на Гран-при США
Ноябрь 06 19:11 2019

На трассе Circuit of the Americas в Остине команда получила десять очков благодаря шестому месту Даниэля Риккардо и девятому месту Нико Хюлькенберга.

Даниэль отлично стартовал и к концу второго круга поднялся с девятого места на шестое, опередив оба автомобиля McLaren и Себастьяна Феттеля на Ferrari. После непродолжительной борьбы с Ландо Норрисом Даниэль обогнал британца на восьмом круге и вышел на пятое место.

«Гонка для меня разделилась на две совершенно разные части. – рассказывает Нико Хюлькенберг. – Первая не задалась, я потерял позиции в первом и втором поворотах первого круга, когда некоторые автомобили, срезав по обочине, выскочили на трассу передо мной. Во второй половине все было гораздо веселее. У меня был хороший темп и несколько интересных схваток, так что сегодня я могу быть доволен двумя очками».

Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

«Я добился своей цели и обошел оба McLaren’а, поэтому доволен итогом. – делится впечатлениями Даниэль Риккардо. – Гонку я провел уверенно и показал неплохой темп. Мне понравилось сражение с Ландо Норрисом. Я удержал шестое место, и вместе с Нико, который попал в десятку, команда заработала много очков».

Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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