Renault F1 Team заработала 10 очков на Гран-при США

На трассе Circuit of the Americas в Остине команда получила десять очков благодаря шестому месту Даниэля Риккардо и девятому месту Нико Хюлькенберга.

Даниэль отлично стартовал и к концу второго круга поднялся с девятого места на шестое, опередив оба автомобиля McLaren и Себастьяна Феттеля на Ferrari. После непродолжительной борьбы с Ландо Норрисом Даниэль обогнал британца на восьмом круге и вышел на пятое место.

«Гонка для меня разделилась на две совершенно разные части. – рассказывает Нико Хюлькенберг. – Первая не задалась, я потерял позиции в первом и втором поворотах первого круга, когда некоторые автомобили, срезав по обочине, выскочили на трассу передо мной. Во второй половине все было гораздо веселее. У меня был хороший темп и несколько интересных схваток, так что сегодня я могу быть доволен двумя очками».