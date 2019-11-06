Новый премиальный кроссовер Infiniti QX55

INFINITI представляет первое фото новейшего премиального кроссовера QX55 SUV

Впервые о новой модели стало известно на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич (Калифорния) в августе этого года. Тогда будущий кроссовер продемонстрировали в виде официального эскиза, теперь же новые изображения более детально раскрывают атлетизм, элегантность и практичность QX55.

Новый QX55 продолжает славную традицию кроссоверов с купеобразным силуэтом. Ее начало еще в 2003 году положил легендарный спорт-SUV INFINITI FX, впечатляющая внешность которого и по сей день вдохновляет дизайнеров бренда. Более подробная информация о новом INFINITI QX55 будет доступна непосредственно накануне запуска модели в 2020 году.