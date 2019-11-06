Новый премиальный кроссовер Infiniti QX55

Новый премиальный кроссовер Infiniti QX55
Ноябрь 06 12:11 2019

INFINITI представляет первое фото новейшего премиального кроссовера QX55 SUV

Впервые о новой модели стало известно на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич (Калифорния) в августе этого года. Тогда будущий кроссовер продемонстрировали в виде официального эскиза, теперь же новые изображения более детально раскрывают атлетизм, элегантность и практичность QX55.

Новый QX55 продолжает славную традицию кроссоверов с купеобразным силуэтом. Ее начало еще в 2003 году положил легендарный спорт-SUV INFINITI FX, впечатляющая внешность которого и по сей день вдохновляет дизайнеров бренда. Более подробная информация о новом INFINITI QX55 будет доступна непосредственно накануне запуска модели в 2020 году.

Infiniti QX55 2020

На тему:

  Article "tagged" as:
InfinitiQX55
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Московский международный автомобильный салон 2018

Московский международный автомобильный салон 2018 0

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

АвтоВАЗ выпускает автомобили 45 лет!

АвтоВАЗ выпускает автомобили 45 лет! 3

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.